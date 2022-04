Debanhi Escobar: ¿qué dijo el taxista que transportó a la joven antes de su muerte?

La familia de Debanhi Escobar, la joven que apareció sin vida el último jueves 21 de abril en una cisterna a la espalda del motel Nueva Castilla, luego estar desaparecida por más de 10 días, sigue buscando justicia. La última imagen que se tiene de Debanhi fue tomada por el taxista que la transportó la madrugada de su desaparición, el 9 de abril.

Asimismo, según varios medios locales, se habrían revelado presuntas imágenes donde se ve que el taxista habría acosado a la joven, lo que provocó que se baje del vehículo. No obstante, el chófer ha negado todos estos hechos en una entrevista brindada al noticiero “Info 7″. A continuación, revisa lo que dijo David Cuéllar sobre lo ocurrido.

¿Qué dijo el taxista que reportó a la joven?

Es la primera vez que Juan David Cuéllar, el taxista que llevó a Debanhi y la última persona conocida que la vio con vida, habla en un medio público. El hombre relató para el noticiero noticiero “Info 7″ que el 9 de abril recibió un mensaje de las amigas de la joven para que las recogiera de una fiesta. Sin embargo, al llegar, las chicas solamente embarcaron a Debanhi mientras que ellas se subieron a otro auto.

“Debanhi me dice que avance mientras las amigas me están hablando. Al momento en que yo empiezo mi recorrido, me dicen que me espere… (Ellas) pasan en otro carro”, manifestó Cuéllar durante la entrevista.

Asimismo, el chófer también mencionó que la joven le dijo que sus acompañantes habían sido malas amigas por dejarla sola en taxi y que no le quiso dar la dirección de su casa. De igual forma, cuando intentó comunicarse con sus amigas para solicitar la dirección, no obtuvo respuesta.

Posteriormente, indicó que la joven se bajó por voluntad propia y que él procedió a informar a sus amigas. “Se bajó, ya no quiso que la llevara. Me empezó a manotear y mejor le dije que se bajara. Nomás te aviso para que vengan por ella. No quiere irse, namás’ te aviso. A lo mejor sus papás pensarán que yo la emborraché”, detalló.

Juan David Cuéllar fue la última persona conocida en ver con vida a la joven y quien le tomó la fotografía que se hizo viral, donde se la puede ver en la carretera de Laredo.

Última imagen con vida de Debanhi Escobar. FOTO: Captura Twitter

“Donde avance antes de llegar a la carretera Laredo, me detengo, se baja, ahí es donde yo tomo las fotografías, le aviso a su amiga de que se bajó”, relató el taxista.

Asimismo, remarcó que no acosó a la joven tras la presunta denuncia de imágenes que revelarían lo contrario. “En ningún momento (la acosé), yo traté de ayudarla”, dijo el taxista durante la entrevista.

Finalmente, Cuéllar reveló lo que sería el último audio de Debanhi con vida. Según indica, su celular lo tiene la Fiscalía, pero logró reenviarse unos audios y conversaciones. “Mis papás merecen la verdad, la verdad —¿cuál verdad?, pregunta el taxista— mis papás merecen la verdad”, se escucha en el audio que grabó el chófer.

¿Cuáles son los canales de ayuda?

Si eres víctima o conoces algún caso de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte con la Línea 100 desde cualquier teléfono y durante las 24. También puedes ingresar aquí para comunicarte con el Chat 100, de lunes a viernes de 8.00 a. m. a 10.00 p. m. y recibir orientación psicológica.