¿Sabías que te pagan por dormir o masticar chicle? Conoce los trabajos que muchos desean

En el mundo existen empleos para todos los gustos y habilidades. Algunos requieren de mucho estudio, como la abogacía y la enfermería. Otros, como el de conserje o mesero, pueden obtener buenas pagas en países como Estados Unidos. Pero, ¿sabías que también puedes hacer dinero por cosas como dormir o ver televisión? Sigue leyendo la nota para conocer todos los detalles.

A continuación, te mostramos los 10 empleos más extraños y alocados que existen en el mundo, según el ranking publicado por el portal especializado Yahoo Finance. Algunos parecen sumamente placenteros, mientras que otros ponen a prueba a los más valientes, ya sea por su peligrosidad o por lo desagradables que pueden parecer.

Espectador de programas de televisión

Aunque puede parecer como uno de los empleos más placenteros de la lista, en realidad es algo complicado. Consiste en sentarse frente a la TV y elegir los programas y clips adecuados para ser añadidos a un programa de noticias o de alguna otra temática.

De forma similar, Netflix contrata personas para que vean su nuevo contenido antes de su lanzamiento. Estos empleados se encargan de asignar a cada programa la etiqueta correcta de metadatos, de modo que los usuarios puedan encontrar justo lo que buscan.

Ahora Netflix también paga a personas para que puedan ver series y películas antes de su lanzamiento. Foto: Xataka

Artista de cenizas humanas

Muchos artistas elaboran obras de arte con cenizas, pero algunos de ellos tienen la osadía de hacerlo con las de alguien fallecido. En ocasiones, esto ocurre a pedido de los propios deudos, quienes quieren conservar la presencia de su ser querido en forma de joyas u otro objeto decorativo, como en el caso de la compañía Art from Ashes, de Massachusetts.

Otros artistas van más allá y aprovechan la ceniza que sobró de los crematorios o compran restos para elaborar sus piezas. Así, podemos citar a Roman Týc, un pintor checo que hace retratos con este polvo, o a Justin Crowe, un diseñador que creó vajillas con cenizas de 200 personas y las utilizó en una fiesta.

Costura de delantales para gallinas

Así es, existe una demanda de delantales para gallinas. Estos se visten sobre el lomo del animal y tienen la misión de proteger su piel y plumas mientras se aparean con los gallos.

Un caso destacado es el de Charlotte Melcher, una mujer de Arizona que vendía mascarillas pero vio sus ventas bajar ante el éxito de la vacunación. Al conversar con la dueña de un negocio de alimentos para aves, se enteró de la utilidad de estos pequeños ‘delantales’, más similares a baberos, y ahora es una de las muchas personas dedicadas a este negocio.

Los 'delantales' para gallinas tiene una importante utilidad. Foto: We all sew

Modelo de torso, manos y pies

El modelaje de partes es una industria muy lucrativa: a pesar de no ser tan conocidas como las supermodelos de las pasarelas, las modelos de pies y manos pueden hacer casi tanto o más dinero que ellas, según reporta la revista Vogue.

Otra ventaja de esta profesión, considerada uno de los pilares de la moda, es la falta de exclusividad: puedes tener contratos con distintas marcas a la vez. Una de las agencias de mayor reputación es Parts Models, cuyo agente Dani Korwin representa a unos 200 modelos.

Durmiente profesional

También hay personas y empresas dispuestas a pagarte un sueldo por dormir. Este singular empleo surge, principalmente, cuando hay estudios de la calidad del sueño o pruebas de productos como colchones, almohadas, edredones y otros relacionados con el sueño.

Eso sí, al ser un trabajo independiente, el horario y los deberes serán distintos en cada ocasión. Además, deberás acostumbrarte a dormir lejos de tu casa por periodos prolongados.

El puesto de durmiente profesional puede formar parte de las pruebas de un producto para el sueño. Foto: Super Sleeper Pro

Juez de olores

Este trabajo puede no ser tan glamuroso como los anteriores. Entre las labores requeridas están olfatear los efectos antes y después del enjuague bucal o el poder de las arenas perfumadas donde los gatos hacen sus necesidades.

Tareas como estas son usualmente bien recompensadas. El portal especializado Ziprecruiter indica que el pago anual promedio de un juez de olores en Estados Unidos era de US$ 71.241 en el año 2021.

Catador de chicles

El nombre lo dice: debes probar toda una variedad de sabores de chicle para ayudar a los gumólogos (expertos en encías) a modificar el sabor a través de las diferentes etapas del desarrollo de las encías.

Este trabajo puede demandar muchas habilidades. Sue McNamara, catadora en Cadbury Schweppes Science and Technology Center, explica a The New York Times que se requiere un paladar capaz de diferenciar entre 70 sabores parecidos.

Los catadores de chicle deben saber reconocer distintos sabores. Foto: AFP / referencial

Cuidador de osos panda

En 2014, el Centro de Investigación y Protección del Panda Gigante de Sichuan (China) abrió una convocatoria mundial para reclutar un cuidador de cachorros de panda. Este puesto incluía un sueldo de US$ 32.000 al año, un vehículo SUV, comidas y alojamiento gratis, todo a cambio de pasar 365 días con los pandas y empatizar con ellos.

Para hacerse con el puesto, los postulantes debieron superar varias rondas de eliminación: una con 500 contendientes, otra con 50 y otra con 10, hasta llegar a una ronda final en un evento de medios.

El trabajo de cuidador de panda puede ser bien recompensado en ocasiones. Foto: AFP / referencial

Extranjero profesional

Increíblemente, China busca extranjeros para hacer acto de presencia en distintos eventos, porque la creencia es que al tenerlos “todo se eleva a otro nivel”, según mencionó en 2015 un agente inmobiliario de las afueras de Chonqing a The New York Times.

En algunos casos, el extranjero deberá vestirse con un traje y darle la mano a los empresarios chinos, por un pago de US$ 1.000. Otros los contratan para asistir a eventos inmobiliarios y hacerse pasar por celebridades.

Ordeñador de serpientes

Un empleo solo apto para valientes. No consiste en extraer leche, sino el veneno que poseen las serpientes más peligrosas, como cobras y cascabeles, con el fin de elaborar con él los antídotos respectivos, pero también medicamentos para tratar los coágulos de sangre, la presión alta, los ataques cardíacos y más. La paga puede llegar a US$ 1.000 por gramo de veneno.