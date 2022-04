¿Qué estudió Jeff Bezos y cuál fue el motivo por el que fundó Amazon?

Jeff Bezos, fundador del gigante del comercio electrónico Amazon, es en la actualidad uno de los hombres más ricos del mundo, con un patrimonio neto valorado en 177.500 millones de dólares al 2022. ¿Qué carrera estudió el magnate para iniciar su camino al éxito? A continuación, te compartimos estos y otros detalles.

Aunque Bezos dejó su cargo de CEO de Amazon en 2021, sigue percibiendo grandes cantidades de dinero. En la actualidad, concentra sus esfuerzos en Blue Origin, la empresa que fundó en 2011 para lograr importantes avances en los viajes espaciales.

¿Qué estudió Jeff Bezos?

Jeff Bezos estudió las carreras de Ciencias de la computación e Ingeniería eléctrica en la Universidad de Princeton (Estados Unidos), de donde se graduó en 1986 con el honor de summa cum laude, el máximo posible.

Originalmente, Bezos tenía la intención de graduarse en Física, pero cambió de carrera para buscar algo más relacionado a su gran pasión: las computadoras y las tecnologías emergentes. Tras recibir su título, rechazó ofertas de trabajo en Intel y Bell Labs para ingresar a una startup llamada Fitel, dedicada a la fibra óptica.

Jeff Bezos durante un discurso en la Universidad de Princeton, de donde se graduó en 1986. Foto: Princeton University

¿Cuál fue el primer trabajo de Jeff Bezos?

Jeff Bezos obtuvo su primer empleo a los 16 años, como trabajador de un McDonald’s. Era el año de 1980, cuando el futuro empresario todavía estudiaba en el high school y debía procurarse algo de dinero.

El propio Bezos relató esta experiencia a la revista Fast Company: “Aprendí que (el servicio al cliente) es muy duro. Yo era cocinero. No dejaban que estuviera cerca de los clientes. Era mi etapa de adolescente. Me decían: ‘Hmm, ¿por qué no trabajas en la parte de atrás?’”.

Esta fue su primera experiencia con el comercio minorista, y lo llevó a pensar durante el verano en “las mejoras de automatización de la empresa”, como los pitidos y las señales para dar la vuelta a las hamburguesas o sacar las papas fritas del aceite, según cita el medio El Economista.

¿Qué motivó a Jeff Bezos a crear Amazon?

La intención original de Jeff Bezos con Amazon era crear una tienda online especializada en la venta de libros. El negocio inició el 5 de julio de 1994 en un garaje con un capital inicial de apenas 10.000 dólares.

En un ambiente lleno de competidores, Bezos apostó por un servicio personalizado y con una buena atención al cliente, lo que logró a través del estudio del mercado y de un conocimiento minucioso de su clientela.

Jeff Bezos en 2001. En sus inicios, Amazon estaba dedicada a la venta de libros, peor luego se expandió a los CDs y DVDs. Foto: AFP

Con el tiempo, los números de la empresa crecieron, y en 1998 decidió ampliar su oferta a los CDs y DVDs. La sección de música contaba con 125.000 títulos, mucho más de lo que se podía encontrar en una tienda física. Para 2002, Amazon ingresó a la venta de ropa, y de allí incursionó también en la de juguetes, utensilios de cocina, dispositivos electrónicos y mucho más.

¿Cuánto gana Jeff Bezos?

Al 2021, el salario mensual de Jeff Bezos se mantenía en 81.840 dólares desde 1998, pero contando las compensaciones adicionales que recibe, su ingreso total es de 1 681 840 dólares, desglosados en US$ 140.153 al mes, de acuerdo con el diario The Independent.

No obstante, las cifras son mucho mayores si se calculan con base en el aumento de su patrimonio neto en 2020: 6.250 millones de dólares al mes, 1.440 millones de dólares a la semana, 205 millones al día, 8,56 millones por hora y 142.667 dólares por minuto.