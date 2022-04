“Kenan y Kel”: ¿qué sucedió con los actores tras el final del show?

“Kenan y Kel” fue una de las series más exitosas que tuvo Nickelodeon Latinoamérica en la década de los 90. Debido a la popularidad de la sitcom creada por Kim Bass, Mike Tollin y Dan Schneider, contó con la participación de grandes figuras de la época como la cantante Britney Spears.

La historia de los carismáticos amigos de Chicago fue protagonizada por Kenan Thompson y Kel Mitchell, quienes, con sólo 62 episodios, se ganaron el afecto de gran parte de los niños que disfrutaron del show. Sin embargo, muchos se preguntan qué hacen en las actualidad los actores que fueron parte de este proyecto, por lo que, a continuación, te contaremos algunos detalles de la vida de los artistas luego del final del programa.

“Kenan y Kel” su inicio y fama

La primera emisión de “Kenan y Kel” se dio el 15 de julio de 1996 y se mantuvo al aire durante cuatro años. El programa contaba las aventuras de los dos amigos, los cuales pasaban por curiosas y divertidas situaciones, mismas que, en ocasiones, incluían la participación de personajes famosos.

Con cuatro temporadas en total, el show se consagró como el favorito de los Kids’ Choice Awards de 1998. Además, en las votaciones de maratones que realizaba el canal en Latinoamérica, la serie se alzó con el triunfo en reiteradas ocasiones, ya que contaba con una gran aceptación por parte del público.

¿Qué sucedió con los actores de “Kenan y Kel”?

Kenan Thompson

De los dos actores protagonistas, Thompson es el que ha contado con una carrera más exitosa dentro de la industria, ya que ha realizado decenas de papeles en shows televisivos y películas. El artista estadounidense, proveniente de Atlanta, también ha tenido algunas participaciones dentro de las producciones animadas, donde “Trolls 2″, cinta estrenada en 2020, realizó su última representación.

Además, fue jurado en la temporada 15 de “America’s God Talent”, cargo que obtuvo luego de haber estado en “The Masked Singer”, un concurso de talentos, con ese mismo rol. Desde el 2021, el actor protagoniza una serie con su mismo nombre, la cual hizo que lo nominaran como mejor actor de comedia en los premios Emmy.

Kel Mitchell

El artista originario de Chicago, Illinois, quien dio vida a Kel, participó de programas televisivos como “Clifford the Big Red Dog” hasta el 2003. Además, en 2019, apareció en “Bob Esponja” con el papel de Beats McBeans. Su última aparición se dio en el programa “Guy’s Grocery Games”, donde fue invitado para un episodio especial.

No obstante, también tuvo un rol principal en “Game Shakers”, serie de comedia creada por Dan Schneider para Nickelodeon, misma que estuvo activa del 2015 al 2019.

Con respecto a su carrera en la pantalla grande, estuvo dentro de la industria hasta el 2013, cuando se estrenó “Caught on Tape”. Sin embargo, “Dance Fu” y “Battle of Los Angeles” de 2011, fueron sus trabajos más llamativos de los últimos años.

“Kenan y Kel” secuela

En una entrevista dada en 2016 para Entertainment Weekly, Kenan Thompson había expresado su deseo de realizar una secuela para la serie, en conmemoración a su vigésimo aniversario. “ Me gustaría únicamente tomar y decir, ¡hey! hagamos “Kenan & Kel: The Grown Up Years” , sé que a todos les encantaría la idea, y que sería un gran momento para nosotros y el público”, expresó el artista.

A pesar de las ganas de realizar este proyecto y el entusiasmo de los fans, al final, no se pudo llegar a un acuerdo para que este show se realizara.