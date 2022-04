Si deseas obtener un empleo en Estados Unidos, desempeñarse como trabajador de limpieza pública o barrendero es una buena opción para generar ingresos en el país americano. Muchas ciudades requieren de estos servicios y no exigen tener estudios académicos superiores o una amplia experiencia laboral. En ese sentido, te contamos cuánto gana un trabajador de limpieza pública en EE. UU.

Barrer parques y carreteras o retirar la nieve de las calles en épocas de invierno son algunas de las labores que se realizan en este trabajo. Asimismo, se espera que al 2030 haya al menos 386.800 nuevas vacantes, según detalla la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de la nación americana.

¿Cuánto gana un trabajador de limpieza pública en Estados Unidos?

Los trabajadores de limpieza pública ganan un sueldo promedio mensual de US$ 2.607 en los Estados Unidos , s egún refiere la organización Tu salario, que brinda información confiable sobre sueldos en EE. UU. Asimismo, el ingreso mínimo al mes por brindar este servicio es de US$ 1.606, mientras que el máximo es de US$ 3.608.

En ese sentido, las personas que desempeñan esta labor tienen un ingreso medio semanal de US$ 651.75 al trabajar cinco días a la semana. En tanto, su salario promedio anual asciende a US$ 31.284. Cabe indicar que las cifras pueden variar según la ciudad y el estatus migratorio del trabajador.

Los trabajadores de limpieza pública en Estados Unidos realizan diferentes actividades, como palear la nieve de parques o carreteras. Foto: AFP

¿En qué consiste el trabajo de limpieza pública en Estados Unidos?

Los trabajadores de limpieza pública en Estados Unidos cumplen diferentes funciones. A continuación te detallamos las principales actividades que se realizan en este empleo.

Barrer lugares públicos como calles, aeropuertos, estaciones de tren, parques, entre otros espacios similares.

Recoger las hojas, nieve y residuos de los parques y carreteras.

Palear la nieve en épocas de invierno para garantizar el tránsito y prevenir accidentes.

Cabe señalar, además, que en el país americano, algunos trabajadores de limpieza de edificios también desempeñan en ocasiones estas labores, según refiere la BLS de Estados Unidos.

¿Cuáles son los requisitos para laborar como trabajador de limpieza pública en Estados Unidos?

Los trabajadores de limpieza pública no necesitan tener estudios superiores ni experiencia laboral previa para desempeñarse como trabajador público en el país americano. Asimismo, se llevan a cabo capacitaciones por un breve periodo de tiempo para que las personas puedan conocer a detalle la forma de realizar las diferentes tareas.

Las personas extranjeras interesadas en laborar en este sector deben contar con una visa de trabajo a través del programa de visa H-2B, que permite a ciudadanos de otras naciones trabajar en Estados Unidos temporalmente. Puedes obtener mayor información sobre cuáles son los requisitos y el proceso para obtener este documento aquí.

¿Qué tan difícil es conseguir empleo como trabajador de limpieza pública en Estados Unidos?

La BLS refiere que se prevé que el empleo de ocupaciones de trabajos de limpieza en Estados Unidos, tanto en exteriores como interiores, se incremente en un 7% al 2030, cifra que representa al menos 386.800 nuevas vacantes en este sector.

Asimismo, las zonas que presentan una mayor cantidad de oportunidades para este empleo son las ciudades de California, Texas, Florida, Illinois y Nueva York, según refiere el organismo estadounidense.