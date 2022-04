¿Cuántos dólares gana un arquitecto en Estados Unidos?

Trabajar en Estados Unidos. Una de las carreras mejor remuneradas en el país norteamericano es la de arquitecto, debido a que existen distintas empresas que se dedican al rubro de la construcción, mismas que han aumentado sus actividades después de la crisis originada por la pandemia. Sin embargo, ¿cuánto gana un arquitecto en la nación americana por año?

Los altos pagos que se ofrecen a estos profesionales en EE. UU. responden precisamente a lo complicada que es su ocupación, que incluye diseñar los planos de un proyecto inmobiliario, supervisar la construcción, elaborar un presupuesto, entre otros. Además del gran sueldo que reciben, se ofrecen beneficios o incentivos de acuerdo a la compañía en la que trabajan.

¿Cuánto gana un arquitecto en Estados Unidos?

El sueldo fijo de un arquitecto no se puede calcular, ya que depende de la empresa que lo contrata. Sin embargo, distintos portales web cuentan con los salarios y los cálculos indican que un arquitecto gana alrededor de US$ 76. 000 anuales .

El portal Salary Explorer indica que el salario anual promedio de este profesional en los Estados Unidos en 2022 es de US$ 120.000. Mientras que la página payscale.com cuenta con un número reducido, ya que sugiere que los arquitectos ganan entre US$ 61.177, el salario anual más bajo, y US$ 43.000 como el más alto.

La cantidad de dinero remunerada está influenciada por distintos factores, como la experiencia, ubicación o los requerimientos del empleador al realizar el contrato.

Foto: campolaboral

¿Cuántos años se estudia arquitectura en Estados Unidos?

Para culminar la carrera de arquitectura en Estados Unidos, se debe haber estudiado cinco años en una universidad acreditada por la National Architectural Accrediting Board (NAAB). Después de terminar estos estudios, es necesario efectuar tres años de prácticas y aprobar el Examen de Registro de Arquitectos (ARE). Las universidades acreditadas con la NAAB son las siguientes:

Virginia Tech

Pratt Institute

Cornell University

Universidad de Texas

Universidad de California - Berkeley.

La Universidad de Texas, una de las universidades acreditadas para estudiar arquitectura en Estados Unidos. Foto: dallasmorning

¿Cuáles son los requisitos para trabajar como arquitecto en Estados Unidos?

Para poder ejercer la profesión de arquitecto en Estados Unidos se necesita haber terminado la carrera de cinco años y un postgrado adicional. Además, se deberá efectuar 5.600 horas de trabajo como practicante y aprobar el Examen de Registro de Arquitectos (ARE), así como obtener una licencia de Arquitecto Registradi (RA).

¿Qué beneficios tiene un arquitecto en Estados Unidos?

Las prestaciones con las que cuenta un arquitecto en el país norteamericano son muy atractivas. Tal como informa el portal mx.indeed.com, estos beneficios en su mayoría representan el 20% del sueldo .

Seguro médico y dental: el 90% de las compañías brindan un seguro médico a sus trabajadores, mientras que tres cuartas partes de estas empresas ofrecen un seguro dental. Esto es un gran beneficio, ya que el costo de la atención médica en Estados Unidos es elevado.

Plan de jubilación: las grandes empresas o despachos de arquitectos ofrecen un beneficioso programa de jubilación para sus colaboradores, lo cual asegura el futuro de estos profesionales.

Bonificaciones: estos incentivos se dan al momento de la firma del contrato, aunque algunas empresas brindan bonos por desempeño laboral.

Foto: inglesestadosunidos

Estados de EE. UU. con mejores salarios para arquitectos

Según un informe realizado en el año 2019 por la revista Forbes, los estados en donde un arquitecto gana más dinero, de manera anual, son los siguientes:

Nueva York US$ 109,5202

Massachusetts US$ 103,9203

Texas US$ 99.5804

Arizona US$ 95,2205

California US$ 95,0606

Alaska US$ 93,3907

Alabama US$ 91,3808

New Hampshire US$ 89,2609

Virginia del Oeste US$ 89.20010

Minnesota US$ 88,020

Estados de EE. UU. con salarios más bajos para los arquitectos

Forbes también reveló la lista con los 10 estados en donde un arquitecto cuenta con un sueldo reducido de manera anual: