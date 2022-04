Con tan solo 27 años de edad, el artista colombiano Sebastián Obando Giraldo, de apelativo Yatra, ha conseguido hacerse un lugar en la industria de la música. Con temas como “Traicionera” y “Tacones Rojos”, este latino alcanzó el éxito internacional con nominaciones importantes como los Grammy Latino dos años consecutivos (en 2017 y 2018).

Y aunque muchos siguen su música, pocos conocen la historia familiar de este artista que incluye la fortuna de una de las empresas más ricas de Colombia. Porque si bien Sebastian Yatra se caracteriza con sus fanáticos por su humildad frente a las cámaras, el cantante gozó de una vida llena de privilegios durante gran parte de su infancia y juventud.

¿Cuál es la historia de la influyente familia de Sebastian Yatra?

El éxito económico de la familia de Yatra inició con su abuelo, Aníbal Obando, quien hace más de 50 años fundó la compañía de transporte y distribución más antigua de Colombia, Coordinadora Mercantil, dedicada a trasladar mensajería, paquetes y mercancías por todo el país cafetero.

La familia de Sebastian Yatra es dueña de la empresa de mensajería Coordinadora Mercantil. Foto: coordinadora

Además, también ayudó en la creación de algunas empresas en Medellín como Tampa (que luego fue vendida a Sinergy-Avianca), Antioqueña de Negocios y el famoso Centro Comercial Mayorca en Antioquia.

Y como si eso no fuera suficiente, el tío de Yatra, Iván Obando Agudelo lleva más de 30 años en el sector de medios de comunicación debido a que en 1986 fundó la reconocida productora de televisión Cosmovisión S.A. Respecto al padre del cantante se dedicó principalmente al negocio de la construccción.

Pero no todo fue color de rosa. Debido al nombre de su familia, a la violencia y al narcotráfico que imperaban en la Colombia de los años 90, tuvieron que migrar a Miami, Estados Unidos para escapar de las amenzas y el peligro que rodeaban su entorno, ya que uno de los tíos políticos del cantante fue secuestrado y desparecido para siempre.

Sebastián Yatra junto a su padre en Cartagena. Foto: Instragram @sebastianyatra

“Medellín era un lugar lleno de narcotráfico. Un lugar que en ese momento estaba bien difícil. Mi papá, hubo un punto en el que andaba él mismo con pistola para defenderse por cualquier cosa”, contó el colombiano en una entrevista para la cadena Caracol.

Fue en esta ciudad, donde Sebastián estudió música y finalmente escogió ese rumbo para su vida.

¿Por qué escogió “Yatra” como apellido artístico?

Como ya mencionamos anteriormente, su nombre real es Sebastián Obando Giraldo; sin embargo en el mundo de la música se le conoce como Sebastian Yatra. Esta palabra de origen hindu significa “camino sagrado a lo divino” , que representa la senda que ha recorrido el colombiano desde que inició su carrera artistica.

Según confesó el cantante en una entrevista para la revista ELLE, decidió cambiar su apellido debido a un consejo que le dio su madre, una mujer que siempre se ha caraterizado por su espiritualidad. “Fue mi madre quien me lo aconsejó como apellido artístico. Y ese camino me ha llevado lejos. Ella es una persona muy honesta, muy intuitiva, muy pura, una mujer que me ha acercado intensamente a su espiritualidad”, explicó.

Inicios de Yatra en la música

Desde que tenía 5 años de edad, Sebastian Yatra vivió en Miami. En esta ciudad se empezó a interesar por ser cantante tras protagonizar el musical High School Musical en su colegio, lo que lo impulsó a tomar clases de canto y presencia escénica.

Siete años después, estrenó su primer sencillo: “El Psicólogo” (2013), cuyo video fue dirigido por Simón Brand, el reconocido cineasta detrás de los videos de Carlos Vives, Fanny Lu, Shakira y Ricky Martin.