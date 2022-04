¿Cuánto gana al mes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden?

¿Alguna vez te has preguntado cuánto dinero gana el presidente de los Estados Unidos? Este cargo es uno de los que concentra mayor poder en el mundo y, por lo tanto, requiere de mucha responsabilidad, entrega y dedicación. Así como te compartimos un artículo sobre qué estudió Vladimir Putin y a cuánto asciende su fortuna, ahora te mostramos todos los detalles sobre el salario mensual y anual del mandatario norteamericano, así como los beneficios que ofrece estar en el Gobierno de este país.

Cabe resaltar que el salario del jefe de Estado lo establece el Congreso y ha sido modificado cinco veces desde la independencia del país norteamericano (1776). La última reforma fue en 1999 y entró en efecto en 2001.

¿Cuánto gana el presidente de Estados Unidos?

De acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del Código de los Estados Unidos, el presidente recibe un sueldo anual de US$ 400.000 y una compensación extra de US$ 50.000 para ayudar a cubrir los gastos relacionados al desempeño de sus funciones oficiales. Es decir, gana alrededor de US$ 33.000 mensuales o un promedio de US$ 1.100 al día.

Según la CNBC, el sueldo del presidente de Estados Unidos es suficiente para ubicarlo en el 1% de los más elevados de USA. Foto: AFP

El salario del presidente de Estados Unidos se ha aumentado en cinco oportunidades desde 1789, cuando George Washington se convirtió en el primer mandatario de la nación. La última reforma se llevó a cabo en 1999 y entró en efecto en 2001. Desde aquel año el sueldo se duplicó de US$ 200.000 a US$ 400.000.

Además, una vez que el jefe de Estado cumple su mandato, permanece en la nómina del gobierno federal y recibe una pensión vitalicia de 200.000 dólares al año.

Cabe resaltar que gran parte de los presidentes que han gobernado este país, incluido Donald Trump, han decidido no recibir el sueldo, sino que lo han donado a diferentes fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, pues ya amasan altas fortunas antes de asumir el mando.

¿Cuánto dinero ganará Joe Biden durante su mandato?

Como el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cobra US$ 400.000 al año, durante su gestión (que tiene un duración de 4 años) logrará amasar la suma de 1,6 millones de dólares. Un monto verdaderamente alto si la comparamos con el sueldo de cualquier trabajador promedio de Estados Unidos.

Joe Biden gana como presidente de los Estados Unidos la suma de 400.000 dólares al año. Foto: AFP

Otros beneficios que recibe el presidente de Estados Unidos

A parte del generoso sueldo, el presidente norteamericano tiene derecho a gozar de ciertos beneficios, tales como:

Transporte gratuito

El mandatario tiene a su disposición un auto privado conocida como ‘La Bestia’. Este vehículo de la marca Cadillac se caracteriza por estar totalmente blindada, la carrocería es de acero y titanio, y hasta sus ruedas resisten las balas. Tiene 5,48 metros de largo y un peso de 6.803 kilos. En su interior, hay una cámara acorazada a prueba de ataques químicos.

Avión presidencial

El avión presidencial, también conocido como ‘Air Force One’, tiene alcance ilimitado y puede llevar al presidente de los Estados Unidos a donde necesite ir para ejercer sus funciones. Respecto a sus características, el avión posee 4.000 pies cuadrados de superficie en tres niveles, incluyendo una suite presidencial que contiene una oficina grande, un baño y un salón de conferencias.

El avión presidencial posee una suite para el mandatario y una sala de conferencias.

La Casa Blanca

Al ganar las elecciones estadounidenses, el presidente se muda a la Casa Blanca, un finca de seis pisos y 132 habitaciones en donde vive cómodamente, pues hay un gimnasio totalmente equipado, una piscina, una cancha de tenis, un cine e incluso una tienda de chocolates.

Casa de campo

Si el presidente quiere cambiar de ambiente, puede ir a Camp David, en Catoctin Mountain Park, en el condado de Frederick, Maryland. Este lugar también se encuentra equipado con gimnasio, piscina y soporte para aviones.