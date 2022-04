En febrero de 2020 fue la primera vez que Ariana Grande llegó a ser captada junto a Dalton Gomez por la prensa estadounidense. No fue hasta diciembre de ese mismo año que la artista oficializó su relación con una persona ajena a la esfera del espectáculo. Gomez, que es californiano, mantiene la convicción: sus redes sociales son privadas, pero su distanciamiento de los focos no le impide apoyar a su pareja. Muestra de ello es su aparición al final del videoclip del tema “Stuck With U” que grabó Ariana en colaboración con Justin Bieber.

¿Quién es Dalton Gomez?

Dalton es agente inmobiliario y bróker de Aaron Kirman Group, una compañía especializada en viviendas de lujo. Según su página web, solo en el 2020 consiguieron ventas por un valor de 400 millones de dólares. Gomez es uno de los integrantes más jóvenes del equipo.

Además de ser agente de compras, Dalton ejerció como director de operaciones de Aaron Kirman, el fundador, durante sus primeros tres años en la compañía. La misma web lo describe como un tipo con un “amplio conocimiento en los campos de la arquitectura y las propiedades de lujo”.

¿Cómo se conocieron Dalton Gomez y Ariana Grande?

La hipótesis que manejan revistas como Vogue sobre el primer encuentro entre ambos es la siguiente: en los años que Gomez trabaja en el sector construcciones de grandes inmuebles de Los Ángeles, conoció a personajes famosos e incluso hizo amistades. Una de ellas es Miley Cyrus, también cercana a Grande. La cantante multifacética es la que habría sido el puente que los encontró.

¿Cómo llegaron a comprometerse?

La cuarentena a causa de la pandemia de la COVID-19 fue vital para su unión. “Ella se dio cuenta de que él es muy especial”, le contó una fuente cercana a la pareja a la revista Vogue. Meses después, en diciembre de 2020, se comprometieron.

Boda de Ariana Grande y Dalton Gomez

Domingo 16 de mayo de 2021. Grande y Gomez se casaron en la casa de la cantante en Montecito, Los Ángeles, la misma que el agente inmobiliario ayudó a conseguir. Según una fuente de la revista People, fue “algo muy pequeño e íntimo, (con) menos de 20 personas”.

Ese fue un mes especial para Ariana. Coincidió —de forma poco casual— con el estreno de un documental sobre ella en Netflix, de nombre “Excuse me, I love you”, que comprende imágenes y declaraciones, además del show de su gira mundial “Sweetener world tour” de 2019.

Antes de conocer a Gomez, Grande se comprometió en 2018 con Pete Davidson, humorista y parte del programa “Saturday night live”. Su relación pronto terminó cuatro meses después del aviso público. Aquello fue a mediados de setiembre de ese año, cuando se conoció la muerte por sobredosis del rapero y expareja de Grande, Mac Miller, que le afectó hondamente.