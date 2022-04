México: claves para entender el caso Debanhi Escobar

La mexicana Debanhi Escobar Bazaldúa, de 18 años, desapareció la madrugada del 9 de abril luego de salir de una fiesta a la que asistió con dos amigas. Después de 13 días, las autoridades de Nuevo León encontraron su cadáver en una cisterna del Motel Nueva Castilla, así lo informaron a través de un videocomunicado.

El cuerpo de la también estudiante de Criminología pudo ser identificado por la ropa que llevaba antes de desaparecer en Escobedo, en el estado norteño de Nuevo León. Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, fiscal estatal de Justicia, indicó que la causa del deceso fue una contusión profunda de cráneo.

Claves sobre la desaparición de Debanhi Escobar

El último paradero registrado en su teléfono celular la ubicó entre el motel Nueva Castilla y una empresa de transportes en el kilómetro 15,5 de la carretera que va de Monterrey a Nuevo Laredo. Con respecto a los videos de esta última compañía, la familia dijo que se ven mal y que hay algunos momentos sin imágenes. Hasta el momento, la Fiscalía ha interrogado a 70 personas.

Existe una fotografía que tomó el taxista que la recogió de la fiesta. En ella, Debanhi viste un top blanco, una falta marrón larga, zapatillas tipo Converse y el cubrebocas. Además, aparece sola. Y pese a que los medios locales han mencionado que la imagen fue para demostrar que la muchacha se bajó por voluntad propia, la familia ha comunicado que hay videos en manos de la Fiscalía donde se ve al conductor alargar el brazo para tocar los pechos de la joven.

Por su parte, la Fiscalía de Nuevo Léon ha interrogado al chofer y ha dicho que “ha colaborado mucho”. “No hay nada, absolutamente nada, en los análisis”, acotó. Afirmó también que el hombre está en libertad porque ha inspeccionado el vehículo y no ha encontrado prueba alguna. Sin embargo, se desconoce a qué plataforma de transporte privado estaba adscrito el taxi, solo se sabe que fue a recoger a la Debanhi por intermedio de las amigas.

El Motel Nueva Castilla, donde se encontró el cadáver, está cercado por una pared amarilla. Tanto el edificio como sus alrededores han sido revisados por los agentes hasta en cuatro ocasiones, pero recién en la quinta inspección apareció el cuerpo de Debanhi Escobar en una cisterna a ras de suelo.

La autopsia está prevista para este sábado 23, pero el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se ha comprometido a acompañar a la familia a los servicios forenses para tratar de agilizar el trámite y poder, finalmente, enterrar a la joven lo más pronto posible.

Padre de Debanhi protesta contra el desempeño de las autoridades

“Por creer en la Fiscalía, pido perdón a mi familia. Fueron muchos días y la Fiscalía no hizo su trabajo correctamente”, dijo Mario Escobar luego de que reconoció las prendas usadas por su hija el día de su desaparición, el 9 de abril.

“Mi hija está muerta y no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía, nunca me pasaron los tomos, les pedía copias, es mi derecho como víctima. Nunca los tuve en mi poder porque ellos no hicieron su trabajo”, agregó.