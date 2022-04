“Al fondo hay sitio” (AFHS) vuelve este 2022 luego de seis años de su último capítulo. Hay actores que volverán al programa y otros que se centrarán en sus carreras. Uno de los confirmados que no será parte de la producción será Aaron Picasso, el actor que encarnó al primer Jaimito Gonzáles, niño extrovertido hijo de ‘Charito’ (Mónica Sánchez) y ‘Lucho’ (Bruno Odar).

Picasso nació el 30 de julio de 1999, por lo que está a punto de cumplir 23 años. Fue parte de novelas televisadas como “Grafiti”, “Así es la vida” y “Rita y yo”. Cuando comenzó AFHS, tenía 9 años. Hizo una muy buena amistad con Joel (Erick Elera), su hermano en la serie, con quien ahora intercambia comentarios en Instagram.

Para la quinta temporada, el director de la serie, Efraín Aguilar, le notificó que ya no seguiría yendo a las instalaciones de América Televisión. Era 2013, y la razón para su retiro fue que su repentino crecimiento no era el que correspondía al personaje: un niño flacuchento con voz todavía aguda. Tal y como lo contó Picasso en Instagram: “Me fui porque había crecido mucho (...). Contento porque he podido compartir muchas experiencias nuevas”.

En su reemplazo se contrató a Andrés Mesía, quien cumplía con la fisonomía de Jaimito Gonzáles. Mesía interpretó al hijo de ‘Charito’ hasta el final de “Al fondo hay sitio” en 2016, luego de 1.583 episodios.

Aaron Picasso se convirtió en youtuber

El primer vídeo que subió Aaron Picasso a su canal de YouTube (que es su nombre antecedido del artículo ‘el’) fue en 2020, siete años después de su salida de AFHS.

Allí cuenta el motivo antes expuesto por el que no apareció más en la serie. En total tiene 37 videos y casi 50.000 suscriptores. En su podio, seguido del clip en el que expone la razón de su alejamiento de la televisión nacional —que es el primero con mayor cantidad de vistas—, Picasso se grabó recorriendo el set de AFHS.

Aaron Picasso. Foto: Instagram

Curiosidad: Aaron Picasso en “Esto es Guerra Teens”

En 2015, Aaron Picasso decidió participar de la adaptación juvenil de “Esto es guerra”. En aquel tiempo, “Combate” de ATV competía con EEG, así que el formato de América Televisión buscó nuevos rostros.

Picasso visitó el set del hoy extinto magacín “Al Aire” para el casting en vivo. Tuvo que bailar el tema de moda de entonces, “Ras tas tas”.

Tras la prueba, Picasso declaró a las cámaras de “América Espectáculos”: “Uno siempre trata de ser mejor (...). Me he estado superando poco a poco y quiero llegar a ser un guerrero. Voy a hacer lo imposible para hacer ganar a mi equipo. Los dos (leones y cobras) me gustan. Al que me pongan, voy a dar todo de mí”. Pese a ello, Picasso no fue elegido.