WhatsApp: ¿cómo leer los mensajes nuevos sin que la otra persona se entere?

WhatsApp cuenta con ciertos trucos para conocer si la persona a la que has enviado un mensaje te ha leído o simplemente te ha ignorado. De esta manera, la aplicación de mensajería instantánea busca resguardar la privacidad de cada persona.

Por otro lado, para evitar el famoso doble check azul, el cual te avisa si tu interlocutor te leyó, también existen técnicas para leer sin ser visto. Estos mecanismos los puedes ubicar en la misma aplicación de WhatsApp.

Sin más preámbulos, conoce cuáles son los trucos con los cuales podrás leer tus mensajes recibidos sin que se enteren los demás.

Truco de la lupa

Esta herramienta suele pasar desapercibida, pese a estar dentro de la misma aplicación. Se trata de la lupa. Este recurso es necesario para ubicar mensajes, fotos o nombres dentro de un universo de chats y grupos que los usuarios suelen tener.

¿Cómo usarlo? Solo se tiene que abrir el ícono de lupa, el cual está ubicado en la parte superior. Para ellos, solo debes escribir el nombre del grupo o la persona que nos ha escrito. De inmediato, WhatsApp desplegará un informe en blanco y negro con las últimas conversaciones. Allí podrás ver todos los mensajes que te mandaron y que enviaste, sin necesidad de abrir el chat, y este quedará como pendiente hasta que se te dé la gana de responder o aparentar que has entrado otra vez en línea.

No obstante, no se avisa cuáles son los que todavía no se han visto, por lo que cada uno debe hacer memoria de qué partes recuerda de la conversación. De todas formas, los últimos en llegar son los que salen primero.

Mediante Widget

Otro truco que ha resultado ser de gran utilidad es el Widget de WhatsApp en Android. Esta ventana sirve de vista rápida desde el escritorio del móvil para poder ver de un plumazo todos los mensajes que están en espera.

Este truco muestra todos y cada uno de los nuevos mensajes, en vez de agruparlos y mostrar solo una parte, como ocurre en muchos teléfonos.

Para su uso, no es necesario abrir la aplicación, solo desbloquear el teléfono y revisar los que aparecen. Si no hubiese mensaje pendiente, la ventana se mostrará vacía con el letrero “No hay mensajes sin leer”.