En el interior de la Comisión Nacional de Árbitros (Conar), adscrita a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se habla de la urgencia para incorporar la Asistencia por Video al Árbitro (VAR) en el fútbol peruano.

Así lo comentó uno de los miembros de la junta, Luis Seminario, quien también es exárbitro y parte de la Comisión de Arbitraje de la FPF. Seminario dijo en Ovación que “lo que está haciendo Manuel Garay (presidente del Conar) es pedirle a la FPF que se implante el VAR. Es necesario tenerlo aquí. Primero tendríamos que tenerlo aquí para ver cómo se puede trabajar en el fútbol peruano”.

El exjuez deportivo advirtió que las complicaciones del proceso de instalación son económicas y logísticas. De igual forma, aseguró que si se suma el VAR a las decisiones arbitrales, no significa que no habrán fallos. “Siempre habrán errores. Hasta ahora no se ha visto un arbitraje que haya sido 100% efectivo, Kevin Ortega arbitró bien el clásico, pero tuvo un error al no cobrar un penal para Alianza Lima”, comentó.

¿Pista? En marzo, 14 árbitros peruanos se capacitaron para la implementación del VAR

El viernes 12, lunes 15 y martes 16 de marzo se otorgó un Seminario Certificación VAR 2021 dirigida, en su primera etapa, a la formación teórica de jueces de Perú y Chile. Como parte de la delegación nacional, participaron 14 árbitros peruanos.

La continuación de este curso aconteció de forma presencial del 22 al 28 de marzo pasado en el Centro de Entrenamiento Arbitral (CETA) de la Conmebol, Asunción, Paraguay. De los representantes, hay dos árbitros de la Comisión Departamental de Árbitros de Fútbol (CODAR) pertenecientes a las regiones de Lambayeque y La Libertad.