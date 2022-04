¿Cuántas líneas de telefonía celular tengo a mi nombre y qué hacer si no reconozco alguna?

Hoy en día no es de extrañar que varios peruanos tengan más de una línea telefónica a su nombre, pues muchas veces al momento de abandonar la línea, no cortaron su servicio de forma definitiva con la empresa. No obstante, en algunos casos, hay personas malintencionadas que intentan usurpar identidades ajenas.

Con el fin de evitar este tipo de acciones delictivas y saber cuántas líneas telefónicas tenemos a nuestro nombre, te mostramos una forma de revisar esta información, la cual puede verificarse a través del sitio web de cada operador telefónico. Para poder realizar una consulta, solo se tiene que tener a la mano el DNI, RUC, carnet de extranjería o pasaporte. Esto depende de lo que pida cada empresa operadora.

¿Cómo saber cuántas línea telefónicas tengo a mi nombre?

Una forma rápida y precisa de saber cuántas líneas telefónicas tenemos a nuestro nombre es buscando en la página web de las empresas operadoras, como Claro, Movistar, Bitel y Entel.

Empresa Link Claro http://www.claro.com.pe/consulta-de-lineas/ Movistar http://www.movistar.com.pe/atencion-al-cliente/conoce-tus-numeros-moviles Bitel https://bitel.com.pe/asistencia/consulta-linea Entel http://www.entel.pe/app-privado/?app=consulta_lineas

Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), si encuentras a tu nombre una línea prepago que no reconoces, puedes comenzar un procedimiento denominado “Cuestionamiento de Titularidad” ante la operadora, pues estas líneas podrían ser utilizadas para suplantar tu identidad u otro tipo de delitos:

Ve a la oficina o centros de atención al cliente de la compañía operadora más cercanos a tu domicilio.

Presenta de forma escrita o verbal el “Cuestionamiento de Titularidad” y lleva tu DNI .

. Luego la empresa telefónica te entregará una constancia en la que se indicará que no reconoces la titularidad de dicha línea. En el documento, se debe encontrar el número telefónico cuestionado, el plazo máximo en el que eliminarán tus datos personales del registro de la compañía y el código o número de identificación de este proceso.

En un tiempo no mayor a dos días hábiles, luego de haber solicitado el cuestionamiento de titularidad, la empresa telefónica tendrá que retirar tus datos personales del registro de abonados de la línea no reconocida.

Una vez que hayas seguido todo estos pasos, finalmente, la línea que desconoces ya no debería de figurar a tu nombre.

Cabe destacar que, en caso encuentres una línea postpago que no recuerdas haber pedido a algunas de las compañías, puedes presentar un reclamo como concepto de “Contratación no Solicitada”. Dicho trámite se puede hacer vía online, por teléfono o de forma presencial.