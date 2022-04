María Pía Copello: ¿quién es Samuel Dyer, esposo de la conductora de televisión?

Historia de amor. María Pía Copello, reconocida conductora de “Esto es Guerra”, le dedicó un romántico mensaje a través de sus redes sociales a su esposo, Samuel Dyer, por su cumpleaños, el último 10 de abril, y sorprendió así a sus miles de seguidores. La pareja lleva casada 16 años y muchos se preguntan quién es el compañero de la conductora de televisión, que suele evitar mostrarse en fotos o salir en los videos que ella graba

Además, los esposos tienen tres hijos, fruto de su amor. La hija menor, Catalina, es conocida por la cantidad de videos que graba junto a su madre para la plataforma de TikTok. No obstante, los otros menores hijos como su padre prefieren evitar las cámaras. Te contamos a continuación más sobre el esposo de María Pía Copello.

¿Quién es Samuel Dyer Coriat?

Es un empresario peruano que ha ocupado los cargos de presidente del Directorio de Copeinca y presidente ejecutivo de Camposol en el 2011. Asimismo, también ha sido gerente general de D&C Holding.

La pareja contrajo nupcias en el 2006 y lleva 15 años de matrimonio. Fruto de esa relación tienen tres hijos: Samuel, Vasco y Catalina. Además, la conductora indicó que sus personalidades se complementan ya que ambos son distintos, lo que hace que exista un equilibrio en su hogar.

Maria Pia Copello y Samuel Dyer. Foto: Instagram

“Samuel tiene un carácter muy tranquilo, yo soy un huracán; así que no podíamos ser dos huracanes en la misma casa. Él es la parte más tranquila, me escucha; yo soy ‘ta, ta, ta, ta…’ y cada quien cumple un rol en la casa. No sé qué pase mañana, ya después de 15 años sería como raro, ¿no?”, contó Copello al Popular.

En esa línea, la condutora de televisión reveló que a su esposo le gustaría tener un cuarto hijo; sin embargo, ella aún no se encuentra segura de eso. Por el momento, espera seguir disfrutando de la vida y pasar tiempo con Samuel y sus tres menores.