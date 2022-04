¿Qué dijo Aldo Miyashiro en su programa sobre el ampay con Fiorella Retiz?

Aldo Miyashiro salió a dar la cara, este 20 de abril, en su programa “La banda del chino”. El conductor en un discurso de aproximadamente 15 minutos pidió a perdón todos los involucrados, principalmente a su esposa, Ericka Villalobos, “por darles esta vergüenza”.

Asimismo, expresó su rechazo a los comentarios que se estaban virtiendo contra Fiorella Retiz, con quién fue ampayado por las cámaras de “Magaly Tv: la firme”, puesto que ella no tenía la culpa.

¿Cuál fue el descargo de Aldo Miyashiro?

El también actor inició mencionando que se presentó esa noche en el programa para asumir las consecuencias de sus actos. Asimismo, señaló que no va excusarse o invertarse una historia falsa sobre la situación con su esposa.

“He tenido 17 años de matrimonio con altibajos. La mayoría con momentos difíciles por mi culpa. Veniamos de un viaje familiar. Estábamos viviendo un buen momento y yo quebré todo eso en unos instantes”, sostuvo.

Asimismo, confesó que le han llamado varios abogados ofreciendoles su apoyo para hablar de legalidad de las imágenes que mostró de Magaly en su programa, pero que no le importaba cuestionar ello y que solo quería reconocer el error. Es por ello que prosiguió pidiendole perdón publicamente a su esposa, Erika Villalobos.

PUEDES VER: Aldo Miyashiro afirma que Óscar del Portal no durmió con Fiorella Méndez la noche del ampay

“Traicioné su confianza. No estuve a altura y no merezco todo lo que ha hecho por mí. Seguramente no vamos a poder volver, pero estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida. Y para poder llevar una relación de dos personas que se quisieron mucho y que uno se equivocó y quiere pedir perdón”, expresó.

Por otro lado, mencionó que lamentaba la situación de Fiorella Retiz porque el único culpable era él, y como persona comprometida con alguien más tenía que pasar las consecuencias.

“Yo soy el hombre casado que no debió hacer eso. Que no debió pasar ese caminito que paso de juego y terminó en lo que vieron”, comentó

De la misma forma, dijo que estaría dispuesto a asumir las consecuencias como la presión de las redes sociales y la de sus empleadores (América TV) por si le quieren poner alguna sanción.

“Si me tienen que sancionar mis empleadores estoy presto a acatar cualquier sanción que me quieran poner”, señaló

Finalmente, anunció que dejará el programa por un tiempo porque no tiene las fuerzas para continuar conduciendo. “Les voy a pedir a mis compañeros que me cubran unos días mientras la situación va tomando forma. Y espero volver pronto. Espero reconstruirme y volver a tener un poco lo que tenia antes con mi familia. Espero poder conseguir el perdon de quien ofendí”, culminó.