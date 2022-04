Fiorella Retiz: ¿qué decisión tomó el programa “Click” tras ampay con Aldo Miyashiro?

Aldo Miyashiro y la exreportera de “La banda del chino”, Fiorella Retiz, se encuentran en el ojo de la tormenta, luego de haber sido captados besándose y abrazándose por las cámaras de “Magaly TV, la firme”, tras un partido de fútbol.

En esa línea, el esposo de la actriz Érika Villalobos no se presentó a conducir su programa este último 19 de abril y, en tanto, Fiorella Retiz, desactivó comentarios en su cuenta de Instagram y no emitió algún pronunciamiento al respecto. No obstante, tras el ampay difundido, el programa donde venía laborando brindó un comunicado anunciando que no renovarían el contrato de la joven periodista.

Comunicado del programa”Click” sobre permanencia de Fiorella Retiz como conductora

Mediante un comunicado, la gerencia del programa “Click” optó por no renovar el contrato a la periodista Fiorella Retiz, quien venía trabajando como conductora en ese espacio.

“La gerencia general del programa ‘Click’ ha decidido no renovar contrato de Fiorella Retiz, quien se desempeñaba como conductora del programa”, dice el mensaje. “Le agradecemos el trabajo desempeñado durante estos meses”, señaló la misiva dirigida a la opinión pública.

Comunicado sobre continuidad de Fiorella Retiz. Foto: difusión

Por su parte, Aldo Miyashiro, recibió diversas críticas a través de su Instagram; mientras tanto, él no desactivó los comentarios en esa plataforma. Aún se desconoce si continuará en la conducción de “La banda del chino”.