¿Qué significa soñar que pierdo la vista o la tengo borrosa?

Soñar que pierdes la vista puede parecer algo alarmante, dado lo importante que resulta este sentido para quienes lo tienen a plenitud. Pero, ¿realmente indica algo malo? A continuación, te indicamos los distintos significados que puede tener esta experiencia onírica, tal como hicimos para soñar con sangre o con que te persiguen.

Como solemos recordar, el significado de un sueño también tendrá mucho que ver con tu entorno y con tus experiencias recientes. En ese sentido, podría relacionarse a un miedo real de perder la vista, pero también puede tratarse de un mensaje de tu subconsciente o de una premonición. Será cuestión de analizarlo con calma y analizar bien tu situación.

¿Qué significa soñar que me quedo ciego?

Soñar con perder la vista puede ser una advertencia de que perderemos algo muy querido, porque los ojos son la alegría de la vida, según explica la reconocida astróloga Mhoni Vidente. Puede tratarse de una amistad o de algo material, y recomienda no confiarse demasiado para que las personas malas no se aprovechen de tí para quitarte cosas.

Ante un sueño como este, la tarotista recomienda contarle tu sueño a alguien una vez te hayas levantado, así como encender una veladora roja contra toda mala energía y mantenerla prendida por un largo tiempo.

Desde el punto de vista de la psicología, soñar con quedarte ciego puede señalar que hay situaciones y hechos del mundo moderno que no aceptas o no puedes comprender, de acuerdo con el portal Significado de soñar. Aunque los cambios sean rápidos y se haga difícil estar a la par, eso no significa que no puedas o debas esforzarte para comprenderlos.

Por otra parte, también puede ser un aviso de tu subconsciente: sabes que algo ocurre en tu entorno, quizá hay presencia de personas tóxicas para ti, pero no te has dado cuenta. Necesitas mirar dentro de tí para ver cuáles serán los pasos a seguir.

Soñar que un familiar pierde la vista

Si sueñas que otra persona pierde la vista, en este caso un familiar, puede estar relacionado a tu necesidad de ser reconocido y admirado. Todos vemos el mundo de una forma distinta, por lo cual en realidad sí están agradecidos contigo y te aprecian, solo que lo demuestran de forma distinta.

Otro posible significado de esta visión onírica es que necesitas alejarte momentáneamente de dichas personas, para que no te veas afectado por los acontecimientos, pues podrías sentirte culpable sin motivo.

Si en tu sueño es otra persona la que está ciega, puede indicar una necesidad tuya de aprecio. Foto: Blind

Soñar con los ojos borrosos

Si te tocó soñar con los ojos borrosos, puede ser una señal de que tienes dudas sobre decisiones referentes a un asunto importante en tu vida, como manejar las riendas de tu futuro.

Soñar que una persona ciega recupera la vista

Si soñaste que una persona con discapacidad visual recuperó la vista, se trata de un reflejo de cómo te ves a tí mismo. Es una señal de que has iniciado una etapa de autoconocimiento, y te invita a dar los siguientes pasos.