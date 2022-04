¿Cuánto gana un policía en Estados Unidos y cuáles son los requisitos para ser uno?

El trabajo de policía es uno de los más arriesgados y demandados en los Estados Unidos, donde el sueldo promedio de estos profesionales supera hasta en más de cuatro veces el salario mínimo federal, que actualmente es de 7,25 dólares la hora. A continuación, te contamos cuáles son los sueldos promedio de los puestos más comunes.

Los altos pagos que se ofrecen a los policías de EE. UU. responden precisamente a lo arriesgado de su ocupación, consistente en servir y proteger a la ciudadanía y hacer cumplir las leyes. Además, se ofrecen beneficios como asistencia que puede alcanzar a sus familiares. California, Washington y Nueva Jersey son los estados que mejor remuneran a sus oficiales.

Recuerda que solo las personas con ciudadanía estadounidense (o, en algunos casos, que están a punto de obtenerla) pueden integrar las fuerzas del orden en el país norteamericano, siempre que reúnan ciertos requisitos. Un oficial puede servir en distintos niveles, ya sea la policía local, la de condado, la estatal, la federal (a nivel nacional) o como detective.

¿Cuántos dólares gana un policía en Estados Unidos?

De acuerdo con las últimas cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), un oficial de policía de Estados Unidos gana un promedio de 34,01 dólares por hora, lo cual equivale a unos US$ 272,08 por una jornada de ocho horas y US$ 70.740 al año.

El sueldo promedio por hora de un policía en Estados Unidos supera en más de cuatro veces el sueldo mínimo federal. Foto: AFP

La cifra puede variar según el puesto específico que tenga cada agente. Así, un policía de tránsito y ferrocarril gana en promedio 33,45 dólares por hora y US$ 69.570 al año, mientras que los detectives e investigadores criminales pueden obtener un promedio de US$ 43,45 por hora y US$ 90.370 por año.

El valor del pago también puede variar según el estado o ciudad donde opera el oficial. Esta es la lista de los cinco estados que mejor pagan en promedio a los oficiales de policía, según la BLS:

Estado Salario medio por hora Salario medio anual California US$ 49,48 US$ 102.920 Washington US$ 44,42 US$ 92.390 Nueva Jersey US$ 44,08 US$ 91.690 Alaska US$ 42,07 US$ 87.510 Illinois US$ 39,81 US$ 82.800

¿Cuáles son los requisitos para trabajar como policía en Estados Unidos?

Para ingresar a la policía en los Estados Unidos, debes reunir algunos requisitos y pasar con éxito ciertas pruebas. A continuación, te indicamos cuáles son:

Tener como mínimo 20 años de edad.

Ser ciudadano estadounidense.

Contar con un diploma en educación media; puede ser de high school o de instituto (GED).

Tener la edad mínima exigida por el departamento de policía; según el caso, puede estar entre 18 y 21 años de edad.

No tener antecedentes penales. Se te solicitará información genuina sobre tu actividad laboral, de escuela, de familia y otras.

No tener vicios o adicciones. Puedes ser sometido a un análisis de droga.

Aprobar un examen de condición física.

Aprobar un examen escrito.

Poseer licencia de conducir, en la mayoría de los casos.

Algunos estados pueden solicitar requisitos adicionales para las personas que deseen formar parte de la policía.

¿En qué ciudades hay más puestos de policía en Estados Unidos?

Estas son las cinco áreas metropolitanas de Estados Unidos con mayor cantidad de policías empleados:

Nueva York-Newark-Jersey City: 51.330 oficiales

51.330 oficiales Los Angeles-Long Beach-Anaheim: 25.840 oficiales

25.840 oficiales Chicago-Naperville-Elgin: 24.500 oficiales

24.500 oficiales Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach: 16.120 oficiales

16.120 oficiales Washington-Arlington-Alexandria: 15.360 oficiales.

Nueva York es la mayor área metropolitana con mayor cantidad de policías empleados. Foto: AFP

En cuanto a estados, estos son los cinco con mayor nivel de empleo policial en los Estados Unidos: