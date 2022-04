Mauricio Diez Canseco: ¿quién es su hijo ‘perdido’, Rodrigo Colareta, y a qué se dedica?

Mauricio Diez Canseco contrajo matrimonio con la modelo Lisandra Lizama en Cuba el último 5 de abril, el cual sería el tercer matrimonio del empresario conocido como ‘Brad Pizza’ y, si bien muchos personajes reconocidos de la farándula y el espectáculo estuvieron presentes en la ceremonia, resaltó que Camila Diez Canseco, hija del empresario, no asistiera a la boda de su padre.

Así, ha surgido la pregunta entre los internautas de cuántos hijos tendría esta figura de la farándula, pues la respuesta a aquella duda es que el dueño de Rústica tiene seis hijos. En esa línea, la historia de su primogénito, Rodrigo Colareta, fue una de las más conocidas, pues ambos se reencontraron después de estar 22 años separados. A continuación, te contamos más detalles de este encuentro y a qué se dedica el joven de 25 años, que mantendría una buena relación con su padre y sus hermanos.

¿Cómo se reencontró Mauricio con su hijo?

El reconocido empresario contó que primero retomó contacto con la madre del joven, con quien se disculpó. Así, posteriormente, organizó un encuentro con Rodrigo.

“La mamá me perdonó y me dijo que iba a entrar a un proceso. Lo llamé, coordinamos una cena, solo los dos, ese día me impresionó. Es un chico trabajador, estudioso y de buen corazón ”, declaró al programa “América hoy” en el 2020 Mauricio, quien presentó a su hijo mayor a través de un enlace en vivo en televisión nacional en el 2020.

Rodrigo Colareta se dedica al modelaje.Foto: rodrigo.colareta

Por su parte, Rodrigo señaló que no conocía mucho sobre su padre biológico, pues creció sin ver mucha televisión. Además, indicó que, si bien fue complicado al comienzo, las cosas mejoraron tras conocerse.

“Al comienzo fue difícil, pero nos llevamos muy bien, tenemos una bonita relación. Hoy en día puedo decirle papá “, contó el joven para la edición de “América hoy” transmitida el miércoles 3 de julio del 2023.

¿A qué se dedica Rodrigo Colareta?

Rodrigo Colareta se dedica al modelaje en alta costura, y ha trabajado para marcas reconocidas internacionalmente, como Calvin Klein y el reconocido diseñador Noe Bernacelli. Además, estudió una maestría en Negocios en Inglaterra.

Foto: Rodrigo.Colareta

¿Cómo se lleva Rodrigo Colareta con sus hermanos?