¿Qué estudió Ethel Pozo y cuál era su sueño de niña?

Ethel Pozo, así como su madre Gisela Valcárcel, es un personaje recurrente en los programas televisivos. Desde hace un tiempo, es partícipe de “América hoy” y “En esta cocina mando yo”, emisiones de propiedad de América Televisión.

Pozo incluso hizo su debut como actriz de cine en el filme “No me digas solterona 2″, dirigida por Ani Alva Helfer. “Tengo la alegría enorme de poder contarles que me verán en el cine, y por supuesto disfrutarán esta extraordinaria película peruana que tiene como protagonista a un elenco increíble, liderado por Patricia Barreto y mi amiga Natalia Salas (...)”, publicó en agradecimiento.

Ethel Pozo es comunicadora

Cuando era adolescente, Ethel Pozo viajó a Estados Unidos para estudiar Comunicaciones. Así lo contó hace un tiempo atrás en conversación con la revista 15 minutos: “A los 17 años, cuando termino el colegio, me voy a Estado Unidos a estudiar mi carrera. Yo soy comunicadora y cuando llego allá, me doy con la sorpresa de que no sabía cocinar”.

Además de panelista en programas de televisión abierta, Pozo hace gestiones en la productora de su madre Gisela, GV Producciones. “Soy gerente de GV, veo toda la parte comercial y luego, en los días que grabo, me ayudan a recoger a mis hijas”, añadió.

¿Cuál era la profesión soñada por Ethel Pozo cuando era niña?

Siendo una pequeña de 6 años, Pozo apareció por primera vez en televisión en el programa de su madre Gisela. En esa ocasión, contó lo que anhelaba ejercer. Fue su progenitora quien le hizo la pregunta. Ethel respondió: “Ser como tú y luego ser monja”.