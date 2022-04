En 2018, la selección peruana volvió al Mundial casi cuatro décadas después. Su participación en la cita máxima del balompié fue corta, pero el solo hecho de haber jugado contra rivales de mayor envergadura, significó una esperanza de traspaso para los convocados de entonces.

Uno de ellos, Edison Flores, expresó ese deseo que, como los años demostraron, terminó frustrado. El volante del DC United dijo en Al ángulo: “Todos pensamos que cada uno de los jugadores, después del Mundial (Rusia 2018), se iba a ir a Europa, a equipos un poco más importantes o mitad de tabla, pero al final nunca llegó absolutamente nada”.

Flores añadió que al grupo de jugadores les sorprendió que no llegasen propuestas de traspasos a sus agentes. “No es que nosotros no hayamos querido la posibilidad de ir a la Premier League o Liga Española, solamente que no llegó”, dijo.

Amistoso sin confirmar previo al repechaje

El periodista de Líbero Gustavo Peralta anunció que el seleccionado peruano no jugará contra Marruecos por temas de calendario por parte de la Real Federación de Fútbol de ese país.

“Marruecos finalmente no será rival de Perú en Barcelona en junio antes del repechaje, principalmente por temas de calendario por parte de la Federación Marroquí. También se sumó que FIFA aún no le confirma a la FPF el aspecto económico que tocará por el repechaje”, publicó en Twitter.

¿Cuándo juega Perú el repechaje?

El seleccionado nacional enfrentará su partido decisivo por el pase al mundial entre el 13 y 14 de junio de 2022. La fecha se definirá una semana después del encuentro entre EAU (Emiratos Árabes Unidos) y Australia, que se jugará el 7 de junio. Asimismo, el resultado de este partido definirá al oponente de la Bicolor.