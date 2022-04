Viernes Santo: ¿por qué se conmemora y cuál es el origen de esta tradición religiosa?

El Viernes Santo es una de las conmemoraciones más importantes de la Semana Santa porque recuerda la pasión y muerte de Jesús de Nazareth. La Iglesia Católica detalla que este sacrificio de Cristo fue para el perdón de los pecados y la salvación de los hombres. En este día, no se celebra la misa y no se imparte ningún sacramento, excepto la reconciliación y la unción de los enfermos.

La celebración de la Semana Santa entre los cristianos se realiza dependiendo, en principio, de la primera luna llena que ocurre en el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, por lo que la fecha cambia cada año, aunque normalmente se desarrolla entre los meses de marzo y abril.

¿Cuál es el origen del Viernes Santo?

Según el Nuevo Testamento de la Biblia, el Viernes Santo fue el día en que las autoridades romanas capturaron a Jesús y lo sentenciaron a morir crucificado. La cronología de los eventos es contada por San Juan, quien describe todo el sufrimiento y las humillaciones que soportó Cristo en su vía crucis camino al Monte Gólgota, donde finalmente pronuncia sus ultimas palabras.

Según la religión cristiana, Jesús de Nazaret fue crucificado para salvar a la humanidad del pecado. Foto: AFP

Las palabras que expresó Jesús en la cruz tienen un profundo significado hasta la actualidad. Cada una de ellas sirve de ejemplo para que los fieles encaminen su amor a Dios y al prójimo. Además, se trata de un mensaje de esperanza y de fe.

“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34)

“Hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23:34)

“Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre” (Juan 19:26-27)

“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mateo 27:46)

“¡Tengo sed!” (Juan 19:28)

“Todo está consumado” (Juan 19:30)

“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lucas 23:46).

¿Qué conmemora el Viernes Santo?

Durante esta fecha se conmemora la crucifixión y muerte de Jesucristo, quien fue condenado y torturado por las autoridades romanas. Por esta razón, esta festividad se considera un día de luto y penitencia.

No se celebra la misa y no se imparte ningún sacramento, excepto la reconciliación y la unción de los enfermos. Además, en Viernes Santo, los fieles cristianos ayunan y no comen carne roja a modo de penitencia. También asisten a las procesiones de la Iglesia Católica y participan en el vía crucis, en el que se celebra la Pasión de Cristo.

¿Qué significa el Viernes Santo para la religión católica?

El Viernes Santo significa para el catolicismo la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, ya que, según las creencias religiosas, Jesus venció a la maldad y rescató a la humanidad de la condena eterna en la cruz.

Semana Santa es una época para reflexionar sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús. Foto: EFE

Además, simboliza el sacrificio que realizó Jesucristo al llevar el castigo que carga la humanidad por sus pecados. Por ello, se asocia con el inmenso amor que siente Dios por su creación, así como con el recuerdo de la esperanza en la resurrección.

¿Por qué Jesús fue crucificado?

Los Evangelios relatan que Jesús de Nazaret fue condenado a la crucifixión por las autoridades romanas acusado de sedicioso y blasfemo, ya que, además de afirmar ser el Mesías y el Hijo de Dios, también desplegaba actos rebeldes (como la expulsión de los mercaderes del templo) y juzgaba el accionar de los falsos profetas.

Sin embargo, esa no es la única razón. Según la biblia, Jesús fue crucificado porque, a través de este sacrificio, Dios libraría a la humanidad de sus pecados y restauraría la paz y el orden en la Tierra.