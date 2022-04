¿Cuánto gana un albañil en Estados Unidos por hora y cuántas vacantes hay al año?

Si te encuentras en la búsqueda de un empleo en Estados Unidos, desempeñarse como albañil es una buena opción para ingresar al mercado laboral del país americano. Esto debido a que diferentes empresas de EE. UU. que se dedican al rubro de la construcción han incrementado sus actividades tras la crisis generada por la COVID-19. Pero, ¿cuánto gana un albañil en la nación americana por hora? Sigue leyendo para que descubras este y otros detalles.

Muchos migrantes suelen ser contratados para desarrollar dicha función a través del programa de visas H-2B en los Estados Unidos. Este sistema de empleo temporal permite desempeñarse en el sector sin necesidad de contar con una amplia experiencia laboral.

¿Cuánto gana un albañil en Estados Unidos?

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), que es la principal agencia de investigación de empleos del país americano, brinda detalles específicos respecto a cuánto gana un albañil por hora y año.

Ingreso de un albañil en Estados Unidos por hora

La BLS refiere que el ingreso promedio de un albañil en Estados Unidos es de US$ 17,83 por hora. En tanto, por una jornada laboral de ocho horas se podría obtener un salario de US$ 142,64 al día. Así, ganaría un total de US$ 855,84 a la semana al trabajar seis días.

Este ingreso varía de acuerdo con la empresa en la cual labores, así como el estado o tu situación migratoria. El portal de la nación americana precisa que, al tener en cuenta todos estos factores, el ingreso de este oficio oscila entre US$ 12 y US$ 20 o más por una hora.

Los albañiles realizan diferentes funciones en las obras de construcción. Foto: AFP

Ingreso de un albañil en Estados Unidos por año

El BLS indica que el sueldo promedio de un albañil en Estados Unidos es de US$ 37.080 por año. De acuerdo con el página, el ingreso más bajo por este periodo de tiempo es de US$ 25.770, mientras que la ganancia más alta es US$ 65.780.

En una obra de construcción, existen diferentes labores por realizar. Así, el organismo del país americano determina que el sueldo que obtiene cada persona va de acuerdo al puesto en el que se desempeña:

Ayudantes de albañiles, colocadores de baldosas y mármol: US$ 36.990

Ayudantes de carpinteros: US$ 34.280

Ayudantes de electricistas: US$ 33.840

Ayudantes de plomeros, montadores de tuberías y montadores de vapor: US$ 33.590

Ayudantes de techadores: US$ 33.260

Ayudantes de pintores, empapeladores, yeseros y albañiles: US$ 31.640.

¿Qué funciones realizan un albañil en los Estados Unidos?

En Estados Unidos, los albañiles y ayudantes de la construcción desempeñan una larga lista de actividades. Los deberes de una persona que labora en este rubro son los siguientes:

Eliminar escombros y posibles peligros a fin de que los sitios de construcción estén limpios y listos para poder iniciar una obra.

Cargar y descargar materiales e instrumentos de construcción que serán utilizados en la obra.

Elaborar andamios y estructuras temporales.

Rellenar hoyos, cavar zanjas y compactar la tierra.

Proteger los equipos y la maquinaria que se usa en la obra.

Desarrollar los plantes de construcción y seguir las instrucción de los supervisores.

Los ayudantes brindan a los artesanos de la construcción, como electricistas y carpinteros, con una gran variedad de actividades.

El sueldo anual en construcción en los Estados Unidos varía de acuerdo a las actividades que se realicen. Foto: AFP

¿Cuántas vacantes hay al año en Estado Unidos para trabajar como albañil?

Cada año se brinda en promedio un total de 167.800 vacantes para trabajar como albañil o ayudante de construcción en Estados Unidos. Estas oportunidades surgen a partir de la necesidad de reemplazar a empleados que cambian de oficio u ocupación o a raíz del abandono de la fuerza laboral por diferentes motivos, como la jubilación.

Asimismo, la BLS proyecta que la oferta laboral de este rubro se incrementará en un 7% hasta el año 2030. No obstante, el organismo añade que hay la posibilidad de que se reduzca la demanda de colocadores de baldosas y mármol o de ayudante de albañiles, ya que en los últimos años se ha observado un incremento del uso de elementos prefabricados en el sector de la construcción.

¿Qué se necesita para trabajar como albañil en Estados Unidos?

Para trabajar como albañil en Estados Unidos no se necesita tener educación formal, ya que los trabajadores aprenden más sobre este oficio mediante capacitaciones laborales. Esta formación varía de acuerdo con la empresa o la especialización. Además, es importante contar con buena condición física.

Los ayudantes de electricistas, de tuberías, plomeros y de vapor requieren contar con un diploma de escuela secundaria. Para desempeñar de forma óptima las funciones de este trabajo, lo ideal es llevar clases o capacitarse en lectura de planos, soldadura, entre otros.

Para trabajar como albañil en Estados Unidos es importante tener una buena capacidad física debido a que se realizan trabajos que requieren mucho esfuerzo. Foto: AFP

¿Cómo obtener la visa H-2B para trabajar como albañil en Estados Unidos?

La población extranjera puede ser contratada como albañil en Estados Unidos a través del programa de visas H-2B, el cual está orientado a trabajadores que cuentan o no con experiencia laboral.

Esta iniciativa requiere que los empleadores estadounidenses demuestren que no tienen suficiente personal para llevar acabo una obra de construcción. En tanto, el trabajador deberá contar con pasaporte válido y vigente, así como una visa para ingresar al país americano.

Si la persona interesada reúne estos requisitos, podrá iniciar la solicitud ante el Departamento del Trabajo de Estados Unidos (DOL, por sus siglas en ingles) para obtener la visa H-2B. Puedes conocer mayor información aquí.