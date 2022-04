Útiles trucos caseros para eliminar el olor a cigarro de tu automóvil

¿Tienes problemas con el olor a cigarro en tu automóvil? Es posible que te guste fumar cigarrillos con frecuencia dentro de tu vehículo, aunque esto suele traer como consecuencia que este termine desprendiendo un desagradable aroma a tabaco. Para ahorrarte problemas a ti y a tus pasajeros, aquí te dejamos algunos trucos caseros muy efectivos para acabar con esta situación.

La solución más fácil es no fumar dentro del automóvil pero, si no puedes evitarlo, procura hacerlo con las ventanillas bajas para que ingrese el aire, además de limpiar la tapicería cada mes para eliminar el olor impregnado. Si el problema continúa, revisa estas opciones con productos económicos y fáciles de conseguir para que no tengas que recurrir a ambientadores artificiales.

Bicarbonato de sodio (I)

El bicarbonato de sodio no solo es un gran aliado para la limpieza de diferentes ambientes, sino que también es efectivo para contrarrestar malos olores. En este caso, puedes espolvorearlo en la tapicería del carro y dejarlo toda la noche para que haga efecto.

El bicarbonato tiene propiedades desodorantes muy efectivas contra el olor del tabaco. Foto: AFP

Bicarbonato de sodio (II)

Otra forma muy útil de utilizar el bicarbonato de sodio para sacar el olor a cigarro es colocar un poco en un frasco pequeño de vidrio, junto con clavos de olor y la piel de un cítrico como naranja, mandarina o limón. Tapa el envase, haz algunos agujeros en la tapa y colócalo en un sitio seguro del vehículo.

Complementa el bicarbonato con el clavo de olor y algunas cáscaras para un resultado inigualable. Foto: Eco Freaks Emporium

Granos de café

Los granos de café también son muy buenos para quitar el olor a cigarro debido a su aroma penetrante. Coloca unos cuantos en un frasco con aberturas en la tapa y deja que neutralicen el hedor. Asegúrate de colocar granos y no café molido, porque este no tendrá el mismo efecto.

Los granos de café poseen un aroma penetrante muy eficaz para estos casos. Foto: AFP

Cáscara de naranja o mandarina

Las cáscaras de frutas cítricas son otro ingrediente natural que te ayudará con este problema. Pícalas en trozos, colócalas en bolsas y cuélgalas en distintos rincones del auto, y verás cómo se desvanece el olor a tabaco.