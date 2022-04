¿Qué pasa si como carne en Semana Santa según la tradición católica?

Es algo ya muy conocido que la Iglesia Católica pide a sus fieles abstenerse de comer carne durante el jueves y viernes de la Semana Santa, ya que son los días centrales de toda la conmemoración de la pasión de Cristo.

Esta petición se remonta a la Cuaresma, es decir, los días previos a la Pascua, fecha en la que los cristianos recuerdan los 40 días de ayuno y reflexión que Jesús vivió. En esa línea, los miembros de la Iglesia tienen un periodo de recojo y sacrificio como muestra de las enseñanzas del redentor.

Antiguamente, preparar una comida que incluyera carnes era costoso y se consideraba un lujo. Por ello, se pensó que abstenerse de comer este alimento era “una forma de ayunar y una forma de austeridad” , explica el padre Donato Jimenez en una entrevista a Aciprensa.

El sacerdote añade que, en la actualidad, dicha tradición ha mutado y ya no se debería limitar a solo la carne, sino que los fieles tendrían que “privarse de otros manjares exquisitos”, tales como la comida rápida, los dulces, los snacks y otras opciones gastronómicas agradables.

Tradición de no comer carne es una forma de abstinencia en recuerdo del sacrificio de Jesús. Foto: Instagram

Para el cristiano, la Semana Santa es un tiempo de sacrificio que no se limita a los alimentos, ya que se extiende a las actividades que el fiel prefiera, como utilizar aparatos tecnológicos o cualquier otra actividad placentera.

¿Qué ocurre si como carne en Semana Santa según la tradición católica?

La Cuaresma busca recordar el vía crucis de Jesús y todo lo que hizo por la humanidad, por lo que, según su religión, los fieles católicos deben practicar la austeridad al solo consumir pescados o mariscos. Los días en que no habría que comer carne son el Miércoles de Ceniza y todos los viernes de Cuaresma; no obstante, esta tradición es mayormente celebrada el Viernes Santo, día cumbre de la Semana Santa, porque es cuando Jesús murió en la cruz.

No cumplir con la penitencia, o en algunos casos ayuno requerido por la Iglesia, sería ir contra la propia creencia que profesan. No estarían viviendo la Semana Santa según los preceptos señalados y no podrían ser considerados creyentes practicantes. Si bien al inicio se debía dejar de consumir carne todos los viernes durante la Cuaresma, la Iglesia ha sido más permisiva con este tema con el pasar de los años.

El pescado es el plato significativo consumido en Semana Santa en varios países cristianos del mundo. Foto: composición/ EFE/ Toscanainhotel/ Pixabay

“La Santa Sede ha concedido sucesivos indultos para permitir la carne como alimento en la comida principal, primero los domingos y después en dos, tres, cuatro y cinco días a la semana, hasta casi abarcar todo el periodo (de Cuaresma). Más recientemente, el Jueves Santo, en el que siempre se había prohibido, ha venido a ser beneficiario de la misma indulgencia”, explica el padre Donato Jiménez.

“Ayunar es saber renunciar a las cosas vanas, inútiles, a lo superfluo, para ir a lo esencial. Es buscar la belleza de una vida más sencilla”, dijo el papa Francisco al guiar a los miembros de la Iglesia en estos días de reflexión.