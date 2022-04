René Pérez, mejor conocido como Residente, se ha caracterizado por ser un personaje muy polémico. En los últimos meses, generó diversos titulares tras una tiradera que dedicó a J Balvin, luego de que este criticara la gala de los Grammy 2022. En una colaboración con Bizarrap, el exintegrante de Calle 13 señaló al colombiano de ser racista y puso en duda su talento como artista.

El mensaje explícito que mostró Residente en su Bizarrap Session se centró en que el reguetonero colombiano no era tan humilde como predecía, ya que en más de una ocasión presumía constantemente su lujosa vida y su dinero a través de sus redes sociales.

El exintegrante de Calle 13 suele difundir un discurso popular pidiendo mejores condiciones para sus compatriotas, por lo que ha llegado a ser tildado de “comunista” por algunos de sus rivales.

Sin embargo, hace unos días, un conocido productor de conciertos en el Perú reveló los lujos que le pidió René Pérez cuando estaba de gira en Lima.

¿Qué lujos pidió Residente cuando estaba de gira en Perú?

César Ramos, productor de conciertos en el Perú, habló hace unos días con Carlos Orozco para su canal de YouTube. En la mencionada entrevista, él recordó la vez que Residente vino al Perú. El empresario reveló haber quedado sorprendido con las demandas que le exigió René Pérez durante su estadía en nuestro país para el evento Vivo por el Rock 10.

“Me acuerdo que pedía muchas cosas que no esperaba. Me agarró de sorpresa porque no lo esperaba de Residente. Esperaba pedidos más ‘tranquis’ y luego me pidió cosas más difíciles de conseguir, como muchos autos blindados, la mejor suite presidencial del país“, inició.