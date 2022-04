Brian Deacon: ¿qué ocurrió con el protagonista de “La vida pública de Jesús”?

En Semana Santa son varios los canales de televisión que suelen presentar en su programación películas de corte religioso. Aunque en los últimos años se han estrenado distintos largometrajes de este género, un clásico sigue ocupando un lugar importante en la preferencia del público que celebra la festividad religiosa.

Nos referimos al largometraje “La vida pública de Jesús”, protagonizada por Brian Deacon, la cual es considerada como una de las mejores adaptaciones cinematográficas sobre Cristo. Sin embargo, poco se sabe del intérprete que caracterizó al hijo de Dios.

Por tal motivo, te contaremos todo acerca de Brian Deacon y que realizó después del estreno de la cinta que lo llevó a la fama, así como las curiosidades del filme estrenado en el año 1979.

“La vida pública de Jesús”

La cinta “Jesús”, conocida en Latinoamérica como “La vida pública de Jesús”, se estrenó en 1979 y fue dirigida por Peter Sykes y John Krish. En el largometraje, Deacon personifica a Cristo y narra la vida del hijo de Dios, desde su nacimiento, crucifixión y ascensión al cielo. Además, toma como base el Evangelio de San Lucas para los diálogos y escenas.

La película alcanzó tanta popularidad que en el año 1984 ya se había traducido en más de 100 idiomas, en la actualidad está doblada y subtitulada en más de 1.000 idiomas, que incluyen 10 versiones diferentes en lenguaje de señas, lo que la convierte en la película más traducida de la historia.

A pesar de no haber sido nominada o haber ganado algún premio importante, la cinta alcanzó gran popularidad entre el público, sobre todo en los días de Semana Santa, en donde distintas cadenas televisivas suelen transmitirla.

Brian Deacon como Cristo en "La vida pública de Jesús". Foto: imdb

¿Qué pasó con Brian Deacon después del estreno de la cinta?

Después de haber protagonizado “La vida pública de Jesús”, Brian Deacon fue parte de algunas cintas para televisión. Deacon se casó dos veces, su primer matrimonio fue en 1977 con Rula Lenska, con la que tuvo una hija, pero la unión se disolvió diez años después. Luego volvió a casarse con Natalie Bloch en 1998.

A pesar de que el papel de Jesús le dio fama a nivel mundial, nunca fue parte de grandes producciones de Hollywood. En la actualidad tiene 73 años, se encuentra retirado de la actuación y vive con su esposa Nathalie Bloch-Lainé, en Inglaterra. A partir del año 2004 se dedicó a doblar personajes de los videojuegos, entre los que destacan “Star wars: knights of the old republic II” y “The beyond”.

Brian Deacon. Foto: composición/La República

Videojuegos a los que Brian Deacon prestó su voz

“Star wars: knights of the old republic II - the sith lords” (2004)

“Venetica” (2009)

“Ceville” (2009)

“The dark eye: demonicon” (2013)

“The night of the rabbit” (2013)

“Tropico 5″ (2014)

“Blackguards” (2014)

“The book of unwritten tales 2″ (2015)

“The pillars of the earth” (2017)

“The dwarves” (2017)

“A year of rain” (2019)

“Troy: a total war saga” (2020)

“Iron danger angksuw” (2020)

Curiosidades acerca de la filmación “La vida pública de Jesús”