¿Qué alimentos no pagarán el IGV tras la decisión del Congreso?

Este martes 12 de abril, el Pleno del Congreso aprobó la norma que exonera del Impuesto General a las Ventas (IGV) a ciertos productos de la canasta básica familiar. La norma, inicialmente propuesta por el Ejecutivo, ya no incluirá las carnes de lujo como lomo fino, ganso, faisán y gallina de guinea. Esto luego de reconocer su error y recibir duras críticas del Gobierno.

La propuesta obtuvo 95 votos a favor y 10 en contra en el Congreso. El objetivo de la nueva ley es atenuar los efectos que produjo el alza de precios internacionales, principalmente debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. La norma indica que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) será la entidad encargada de monitorear los precios de venta finales.

¿Qué productos ya no pagarán IGV?

La exoneración del IGV estará v igente desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio de 2022 , y será objeto de evaluación regular. El aceite no fue considerado entre los productos básicos que recibirían el beneficio. Revisa la lista de productos que ya no serán gravados con IGV:

Pollo

Azúcar

Huevos

Fideos

Pan.

Expectativa 2022. Hay incertidumbre por los elevados costos de los insumos y la pandemia. Foto: Antonio Melgarejo/ La República

La medida podría favorecer la reducción de precios en el corto plazo, pero el beneficio podría no ser dirigido a los sectores que más lo necesitan, advirtieron expertos. “”Hay dos grandes grupos que controlan el grueso de los productos agroindustriales que se consumen en el Perú, entonces ¿cómo asegurar que cuando se baje el impuesto estas no sean apropiadas por los intermediarios? ”, cuestionó el economista Armando Mendoza.

Por otra parte, el abogado fiscal Giorgio Balza explicó que el Estado no tiene la capacidad para verificar los cambios en la oferta y la demanda de los productos básicos. “El Indecopi podría ir a supervisar si se han disminuido los precios o no. Pero si alguien no lo ha hecho, no va a poder hacer nada”, sostuvo Balza en conversación con La República.