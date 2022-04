Tania Ramírez: ¿quién es la parlamentaria que grabó un baile de TikTok en el Congreso?

La congresista Tania Ramírez García, de la bancada Fuerza Popular, despertó críticas este lunes 11 de abril debido al baile de TikTok que grabó en un ambiente del Legislativo. La representante de Cajamarca subió el contenido a su red social con la canción “Fuera del mercado”, del compositor venezolano Danny Ocean, como fondo.

Ante los comentarios negativos sobre la pertinencia de su coreografía, Ramírez García señaló que su cargo no le impide gestionar ese tipo de contenidos. “Ser congresista no me limita, desde la perspectiva de mi juventud, (hay que) ver la política con optimismo y alegría. El país vive momentos de incertidumbre, pero los jóvenes no nos amilanamos y vemos el futuro con optimismo y alegría. Espero se comprenda el sentido del mensaje”, señaló en Twitter la parlamentaria.

Perfil de la congresista Tania Ramírez

Tania Ramírez García consiguió 3.240 votos en las Elecciones Congresales del 2021. De acuerdo con su ficha de la plataforma Voto Informado, es originaria de la provincia de San Ignacio, en el distrito del mismo nombre, en la región Cajamarca.

Los registros de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) indican que Ramírez obtuvo el bachiller en Contabilidad el 2018 en la Universidad César Vallejo. En el 2019 fue nombrada como contadora pública y en julio de 2021 consiguió el título de maestra en Gestión Pública, también por la universidad de César Acuña.

La experiencia laboral de Ramírez García se limita a ser vendedora en una empresa de materiales de construcción en su natal San Ignacio entre 2018 y 2020. También declaró poseer un predio valorizado en S/ 60.000 y una casa con autovalúo de S/ 350.000. De acuerdo con su declaración jurada, antes de ser congresista, Ramírez tenía ingresos anuales por cerca de S/ 13.500, lo que serían unos S/ 1.125 mensuales.

Tania Ramírez declaró ante el JNE que posee un predio valorizado en S/ 60.000 y una casa con autovalúo de S/ 350.000. Imagen: captura de Voto Informado

La congresista figura como fundadora, entre 2017 y 2018, del Movimiento Independiente Súmate Campesino, del que también fue su representante legal. Actualmente, Tania Ramírez es militante de Fuerza Popular, partido al que se unió en septiembre del 2020. Señaló que no tiene sentencias en su historial.

Proyectos de ley de Tania Ramírez

Como parte de su trabajo congresal, Tania Ramírez ha sido coautora de 15 proyectos de ley en los ocho meses y medio de trabajo del Legislativo. De ellos, solamente uno ha sido publicado en el Diario Oficial El Peruano. Se trata de una ley que otorga prioridad a la comercialización del guano de isla “para el crecimiento sostenido de la agricultura familiar”.

Asimismo, una de sus propuestas llegó a ser autógrafa, a la espera de la observación o visto bueno del Ejecutivo. Es la norma declarativa sobre el interés de crear el Instituto Nacional del Café, con sede en la provincia de San Ignacio (Cajamarca), de donde procede la congresista. Ramírez también aparece como coautora del proyecto que “reconoce derechos al concebido”, presentado inicialmente por Milagros Jauregui (Renovación Popular).