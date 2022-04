Semana Santa: ¿por qué se dice que Jesús es nuestro salvador?

La Semana Santa ya inició con la celebración del Domingo de Ramos, fecha que conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén, lugar donde le entregaron ramos como signo de victoria y se le reconoció como el Salvador.

De acuerdo a los feligreses, Jesús de Nazaret también es catalogado como el Mesías, el Cristo, el Siervo Sufriente, el Redentor o Nuestro Señor.

“¡Jesús salva! Estas curaciones, estas palabras que llegan al corazón son el signo y el inicio de una salvación. El itinerario de la salvación de tantos que comienzan a ir para escuchar a Jesús o para pedir una curación y después vuelven a Él y sienten la salvación. Pero lo más importante de Jesús ¿es que cure? No, no es lo más relevante. ¿Qué nos enseñe? No es lo más importante. ¡Qué nos salve! Él es el salvador y nosotros somos salvados por él. Y esto es lo más importante. Y esta es la fuerza de nuestra fe”, comentó el papa Francisco I en 2015.

PUEDES VER: Semana Santa en Cerro Azul

¿Por qué Jesús es el Salvador?

Jesucristo es el único salvador, porque ha nacido por obra del Espíritu Santo, así lo señala una declaración del apóstol Mateo, que quedó plasmada en uno de los capítulos de su libro en el Nuevo Testamento.

“El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada, María, su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: ‘José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es’”, (Mateo 1:18-20).

Otro de los argumentos guarda relación con la santidad de Jesús; es decir, haber nacido sin pecado alguno.

“Por tanto, nadie puede ser el Salvador del mundo, porque solamente Jesucristo nació inmaculado, es decir, sin pecado concebido. Durante toda su vida, Jesús no cometió ningún pecado”, reza el portal.

Asimismo, Jesús es el salvador del mundo porque es un hombre completo. Si hubiera sido una divinidad no hubiera podido comprender el significado de la debilidad humana, pero como hombre pudo experimentarlo.

Esta afirmación se basa en el Texto del libro Filipenses, el cual describe cómo la humillación de Cristo implicó en despojarse de toda su divinidad, y en su condición de hombre se sometió al plan de la cruz por medio del cual pagaría el rescate por nuestras almas.

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”, (Filipenses 2:5-8).