Jazmín Pinedo: ¿a qué se dedica tras dejar América Televisión?

Jazmín Pinedo no esta más en TV. Esto sorprendió a sus fans que esperaban verla en la versión de aniversario de 10 años de Esto es Guerra, por lo que muchos se quedaron con las ganas de ver a la “Chinita” en los concursos del reality de América TV.

Hoy en día, la influencer esta dedicando su vida a otras cosas y se ha alejado de las pantallas para enfocarse en ellas. Acá te contamos cuales son los proyectos de la ex conductora de TV.

¿A qué se dedica Jazmín Pinedo en la actualidad?

En el 2021 mediante una entrevista en Youtube con Jesús Alzamora, la exchica reality reveló su principal motivo para alejarse de la televisión.

“Mi decisión de retirarme de la televisión este año, no lo he dicho antes, pero ahora lo digo. Dije: ‘un ratito, necesito un tiempo’. No es lo mismo estudiar cuando tienes 20, que estudiar cuando tienes 30 y una hija de cinco años. Yo no solo trabajo en televisión, tengo otras entradas en mi vida de las que tengo que estar pendiente”, manifestó.

Asimismo, rechazó propuestas para continuar en la TV, ya que decidió priorizar la conclusión de su carrera. “Me falta un año y medio, según el tiempo que pueda darle. He dejado de estudiar hace 10 años”, reveló.

Si bien la “Chinita” está fuera de la pantalla chica, hoy en día sigue trabajando en diferentes proyectos y siendo imagen de distintas marcas.

¿Qué estudia Jazmín Pinedo?

Jazmín Pinedo en algún momento de su carrera televisiva reveló que antes de entrar a la pantalla chica ella había estudiado la carrera de Publicidad, pero que no lo había terminado. Es así que recién el año pasado pudo retomar sus estudios. Recientemente mediante una historia en su cuenta de Instagram, la modelo contó un poco sobre cómo retomó sus estudios.