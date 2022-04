Cristiano Ronaldo caminó al vestuario en la derrota del Manchester United contra el Everton en el Goodison Park. En medio de su tránsito, un joven lo grababa con su móvil. Al verse enfocado, el ‘comandante’ le arrebató el dispositivo y lo echó al suelo.

Aunque sus fans argumentan que la acción se motivó por la sétima posición de los diablos rojos en la tabla inglesa, lo cierto es que los hechos demuestran una agresión de parte de Ronaldo a un menor de edad.

El adolescente en cuestión tiene 14 años y tiene autismo y dispraxia (trastorno motriz que provoca mover de forma lenta y dificultosa). Era la primera vez que visitó el Goodison Park, según contó su madre Sarah Kelly al medio Liverpool ECHO.

Kelly dijo que su hijo “grabó a todos los jugadores del United caminando y luego bajó el teléfono porque Ronaldo se había bajado la media y le sangraba la pierna. Ni siquiera habló”. Ella agregó a su relato: “Cristiano pasó, le arrancó el teléfono y siguió caminando. Jake empezó a llorar. Estaba totalmente conmocionado. No digirió lo que estaba sucediendo hasta que llegó a casa”.

La madre confirmó en su Facebook que denunció la actitud de Ronaldo. Lo calificó de “matón” por agredir a su hijo. Además, adjuntó una imagen de la mano de su hijo enrojecida por el golpe y del teléfono con la pantalla rota.

Es de conocimiento público que la policía de Liverpool y el Manchester United investigan los hechos por presunta agresión.

¿Qué respondió Cristiano Ronaldo?

“Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como los que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el fútbol. Me gustaría disculparme por mi incidente y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad”, escribió.