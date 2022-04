¿Cómo inscribirse al proyecto del Real Madrid para ir a entrenar en España?

La Fundación Real Madrid ha lanzado un proyecto en Perú titulado Campus Experience, donde niños de entre 9 y 17 años podrán inscribirse para tener un estadía de una o dos semanas en Madrid, donde podrán entrenar y realizar diferentes ejercicios deportivos.

Te contamos los precios de la convocatoria, así como la forma de poder inscribirse a los más pequeños del hogar en esta experiencia única que les permitirá jugar y aprender más del fútbol en el estadio de los merengues.

¿Cómo inscribirse para el Campus Experience?

Las inscripciones pueden realizarse por medio del correo fo@globalsportscamp.com o enviando un mensaje de whatsapp al número 941 703 533. Asimismo, puedes revisar más detalles en la web oficial.

Por su parte, José Massa, vocero de la Fundación del Madrid, indicó para La República que lo principal es que los niños puedan vivir una experiencia diferente, al margen de si tiene mucha o poca habilidad en el campo. “No es una convocatoria donde Real Madrid está buscando chicos, sino es una experiencia donde niños y niñas que gusten del fútbol pueden participar pagando el valor del campus”.

En esa línea, también recalcó que la fundación no está buscando fichar a nuevos jugadores o cazar talentos. “Puede suceder que el ‘profe’ vea a un niño haciendo ‘garabatos’ increíbles y lo recomiende. Sí, puede suceder, pero no es parte del plan. En líneas generales, no es algo que va a suceder”, informó Massa.

¿Cuánto cuesta el Campus Experience?

Revisa el precio, según el programa al que busques inscribirte y el tiempo de estadía:

Fútbol para todos: 1 semana (1.077 USD), 2 semanas (1.892 USD)

Alto rendimiento: 1 semana (1.502 USD), 2 semanas (2.510 USD)

¿Qué modalidades hay para Campus Experience?

La convocatoria para la experiencia futbolística en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas tiene tres modalidades. Revisa, a continuación, cuales son: