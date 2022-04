Semana Santa en Estados Unidos: ¿cómo se celebra esta festividad religiosa en el país americano?

La Semana Santa en Estados Unidos no cuenta con procesiones multitudinarias, como sí ocurre en algunos países de Sudamérica o México. Además, en la nación americana las personas realizan actividades laborales o académicas con normalidad, pues no hay días feriados oficiales en estas fechas. No obstante, una de las más populares es la Pascua o el Domingo de Ramos, ya que EE. UU. la ha convertido en una celebración especial.

A continuación, te mostramos algunas de las tradiciones religiosas que llevan a cabo los estadounidenses todos los años durante la Semana Santa. Cabe destacar que en los Estados que cuentan con mayor población latina se suele conmemorar con mayor devoción esta festividad cristiana.

¿Cómo se celebra Semana Santa en Estados Unidos?

En las ciudades de Nueva York y California se llevan a cabo misas y vigilias durante la Semana Santa. Asimismo, el Domingo de Pascua, las familias estadounidenses acostumbran reunirse y compartir un almuerzo especial.

En el Viernes Santo también se acostumbra a efectuar procesiones en las zonas de San Antonio, Chicago, Filadelfia, Oakland, entre otros. En el Estado de Nuevo México, de igual forma, se realiza esta tradición, en la cual algunos fieles participan con los pies descalzos y llevan una cruz sobre su espalda.

En varias ciudades se realizan misas durante la Semana Santa. Foto: AFP

¿Hay feriados en los Estados Unidos por Semana Santa?

En los Estados Unidos, la Semana Santa no cuenta con un feriado oficial, como sí ocurre en otros países del globo. Por tal motivo, los trabajadores carecen de un día de descanso durante esta fecha y realizan sus actividades con normalidad.

En el país americano, estas fechas coinciden con las vacaciones estudiantiles de primavera. Este periodo es conocido como el spring break, el cual inicia en algunos centros en marzo, mientras que otros comienzan en abril. Así, muchas personas aprovechan para ir a las playas y recargar energías.

¿Qué es la Pascua o Domingo de Ramos?

El Domingo de Ramos es el último día de la Semana Santa y conmemora, además de la resurrección de Jesús, la Pascua judía, la cual recuerda el éxodo de los israelitas del antiguo Egipto, que se detalla en el Antiguo Testamento de la Biblia.

¿Cómo se celebra la Pascua en Semana Santa?

En el 2022, la Pascua se celebrará el domingo 17 de abril. Previo a este día, las iglesias llevan a cabo vigilias para meditar sobre la muerte del hijo de Dios. Asimismo, las familias preparan comidas para compartirlas con amigos y parientes en casa. Por su parte, la personas que profesan el judaísmo consumen cordero, mientras que otros creyentes comen jamón de cerdo.

El personaje del conejo de Pascua también forma parte de las actividades que realiza la Casa Blanca durante el último día de Semana Santa. Foto: AFP

Otra costumbre es elaborar y consumir huevos de pascua. Estos pueden ser de los normales, de chocolate o de plástico, y se pintan con colores llamativos.

En Pascua, la Casa Blanca abre las puertas de la residencia para que los visitantes puedan ingresar al jardín y disfrutar de juegos o participar de la tradicional búsqueda o carrera de huevos de Pascua.

En esta fecha también se destaca la figura del conejo de Pascua, personaje que coloca huevos de colores en el jardín para que los más pequeños puedan buscarlo.