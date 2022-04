¿Cómo se llama la canción que entonó Dina Boluarte en Consejo de Ministros?

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, participa en el IV Consejo de Ministros Descentralizado realizado hoy, jueves 7 de abril, en Huancayo, en el cual se llevaron a cabo multitudinarias manifestaciones por el alza de precios en el combustible y en alimentos de primera necesidad.

En tal sentido, la actividad tiene como objetivo trabajar la Agenda de Desarrollo territorial del lugar. Es así que, durante su intervención en el Coliseo Wanka Angélica Quintana, la también vicepresidenta de la República cantó una melodía característica de las regiones andinas a modo de homenaje al territorio.

“Hermanos y hermanas de esta hermosa tierra huanca, antes de empezar mis palabras yo quiero rendir un homenaje a esta tierra con una canción”, manifestó Boluarte. En las siguientes líneas te contamos cuál es el nombre del tema musical que cantó la titular del Midis.

¿Qué canción entonó Dina Boluarte en Consejo de Ministros?

El tema musical que entonó Dina Boluarte durante la sesión de Consejo de Ministros fue la canción “Falsía”, de la autoría de Emilio Alanya. La mencionada melodía es conocida por haber sido interpretada por el popular músico Picaflor de los Andes.

“La vida es una falsía, el mundo es ancho y ajeno ¡Justicia! Justicia no hay en la tierra, justicia sólo en el cielo; donde no hay ricos ni pobres. Al hombre pido justicia, al cielo pido clemencia. El hombre me exige mucho dinero y el cielo también me dice: ‘Tienes pecados y sufres’”, cantó la ministra de Estado.

“¡Que viva la tierra huanca, hermanos y hermanas!”, exclamó al finalizar la pieza.

¿Quién es Picaflor de los Andes?

Picaflor de los Andes —cuyo nombre de pila es Víctor Alberto Gil Mallma— fue un cantante peruano que nació en la ciudad de Huancayo en 1930. A los 17 años comenzó su carrera artística y se hizo conocido por sus emblemáticos huaynos, que tocaban temas relacionados a las flores, al campo, la agricultura y al paisaje.

Falleció el 15 de julio de 1975 en el distrito de la Oroya víctima de una mielitis y un infarto. A su entierro asistieron alrededor de 100.000 personas.

¿Quién es Dina Boluarte?

Dina Boluarte es una abogada y política peruana nacida en el año 1962. Se graduó en Derecho por la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, realizó estudios de posgrado en esa misma casa de estudios.

La minsitra también laboró en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) desde el año 2007. Actualmente es vicepresidenta de la República y representante máxima de la cartera de Desarrollo e Inclusión Social.