¿Cuál es la diferencia entre leche evaporada y mezcla láctea?, ¿son lo mismo o no?

¿La leche evaporada y la mezcla láctea son el mismo producto? Si no es así, ¿en qué se diferencian? La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en ingles) utiliza estos términos para evaluar la calidad de productos lácteos que comercializan algunas empresas. No obstante, con frecuencia la población suele tener dudas respecto al significado de estos conceptos.

A continuación, te detallamos cuál es el significado de cada uno y cuál es su composición para que puedas diferenciarlos. De esta forma, podrás conocer qué tipo de producto estás llevando a la mesa de tu hogar y cuál es su nivel nutritivo.

¿Qué es la leche evaporada?

La FDA detalla que la leche evaporada es un alimento líquido que se obtiene por eliminación parcial del agua únicamente de la leche y posee vitamina D añadida. El organismo refiere que este producto “contiene no menos del 6,5% en peso de grasa láctea, no menos del 16,5% en peso de sólidos lácteos no grasos y no menos del 23% en peso total de sólidos lácteos”.

Asimismo, al tener menor cantidad de agua, permite que su duración sea más prolongada, lo cual garantiza su comercialización en los mercados. Además, presenta una textura más densa y un color más apagado o amarillento.

Conoce los beneficios de leche evaporada. Foto: AFP

¿Qué es la mezcla láctea?

La mezcla láctea, por su parte, es un producto que está elaborado a partir de la leche entera en polvo, la cual se combina con otros insumos, como azúcar blanca, fuente de fibra, miel de abeja, lecitina de soya, entre otros.

Este insumo se suele emplear en helados comerciales o postres congelados, pues permite agilizar el proceso de fabricación de estos productos. Cabe detallar que, la mezcla láctea contiene zinc, calcio u proteínas. Sin embargo, carece de la composición que tiene la leche evaporada.

La mezcla láctea tiene un uso más industrial. Foto: AFP

¿Dónde ver la diferencia de la leche evaporada y la mezcla láctea?

La principal forma de diferenciar la leche evaporada de la mezcla láctea es revisar los datos que contiene el producto en su etiqueta. De esta forma, el público podrá conocer lo que está consumiendo.

¿Cuáles son los beneficios de la leche evaporada?

Según detalla el portal de nutrición Cuídate Plus, la leche evaporada tiene los siguientes beneficios: