Conoce dónde están almacenadas algunas de las armas nucleares de las potencias mundiales

La guerra entre Rusia y Ucrania ha despertado nuevamente los temores de que la potencia gobernada por Vladimir Putin haga uso de su temido arsenal nuclear, especialmente luego de que el Kremlin pusiera en “alerta máxima” a sus fuerzas de disuasión. Conoce a continuación qué otros países poseen armas de este tipo.

Las armas nucleares no han vuelto a ser usadas en combate desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos bombardeó Hiroshima y Nagasaki. Desde entonces se han firmado tratados para evitar que estas se propaguen, aunque con un éxito bastante relativo.

Rusia

Rusia es el país del mundo que posee la mayor cantidad de armas nucleares. En total, cuenta con 6.255 ojivas, de las cuales 1.625 están desplegadas, mientras que 2.870 están almacenadas y 1.760 son de carácter estratégico.

El arsenal incluye misiles balísticos intercontinentales (ICBM) y misiles balísticos lanzados desde submarinos y aviones especializados. Cada uno de ellos puede albergar varias cabezas nucleares que pueden dirigirse a múltiples objetivos.

El Satán 2 es uno de los misiles balísticos intercontinentales de Rusia. Foto: composición/Sputnik/mapamundiparaimprimir/AFP

Unas 1.600 armas nucleares rusas en reserva son capaces de golpear objetivos en todo el mundo, lo cual cumple con los límites establecidos en el Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas de 2011 (Nuevo START) entre EE. UU. y Rusia.

Asimismo, el país transcontinental cuenta con 2.000 armas nucleares de menor alcance, una cantidad 10 veces mayor que las de EE. UU. El siguiente mapa nos muestra en rojo las ubicaciones aproximadas de los almacenes de armas nucleares de Rusia. En azul figuran las de Estados Unidos. Los sitios exactos se mantienen en secreto:

Ubicación aproximada de las armas nucleares de EE. UU. y Rusia. Foto: The Conversation

Estados Unidos

Por su parte, Estados Unidos posee en la actualidad 5.550 cabezas nucleares. De estas, 1.800 están desplegadas, 1.964 están en reserva y 3.708 están en el arsenal militar. Al igual que Rusia, posee misiles ICBM y otros lanzables desde aviones y submarinos, así como unas 1.600 armas en reserva capaces de atacar distintos objetivos en el planeta.

De las cerca de 200 armas nucleares de corto rango del país norteamericano, medios como The Conversation estiman que la mitad estaría almacenada en cinco países de Europa: Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos y Turquía. Las autoridades de EE. UU. no han confirmado ni negado esta versión.

Estados Unidos también cuenta con misiles balísticos intercontinentales. Foto: US Air Force / AFP

China

China posee 350 cabezas nucleares en modo de reserva o no implementadas, lo cual la coloca ligeramente por encima de Francia y Reino Unido. No obstante, funcionarios estadounidenses temen que busque incrementar su arsenal hasta igualar al de su país. El gigante asiático no está sujeto a un tratado de control de armas.

Francia

De acuerdo con el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri), Francia es el siguiente en el ranking con 290 cabezas nucleares. Este país europeo posee tanto misiles de lanzamiento desde submarinos y otros de crucero para enviar desde aviones. Aunque ha declarado el tamaño de su arsenal, tampoco está sujeto a control de armas.

Reino Unido

Otro país europeo con ojivas nucleares propias es el Reino Unido, que cuenta con un total de 120 desplegadas y 60 no implementadas. A diferencia de Francia, esta potencia solo tiene armas para lanzarse desde submarinos. Tampoco está suscrito a un tratado de control.

El Reino Unido posee submarinos con misiles nucleares, como el HMS Vigilant. Foto: AFP

Pakistán

Este país asiático cuenta con 165 cabezas nucleares en reserva. Pakistán no ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, donde los países respaldantes se comprometieron a que solo los cinco miembros del Consejo de Seguridad de la ONU puedan contar con estas, las cuales ya tenían antes de dicho convenio.

India

Por su parte, la India posee 160 cabezas nucleares en reserva. Al igual que Pakistán, no ha firmado el Tratado de No Proliferación.

Israel

Israel también tiene 90 cabezas nucleares, aunque no implementadas. Tampoco es firmante del mencionado tratado.

Países que poseen armas nucleares en el mundo. Foto: AFP

Corea del Norte

Se estima que Corea del Norte posee entre 40 a 50 ojivas nucleares. Esta cifra está basada en la producción de materia nuclear en el país porque el número es “muy incierto”, de acuerdo a Sipri. Firmó el tratado en 1985, pero se retiró en 2003 y ha probado en los últimos años distintos misiles y armas nucleares.