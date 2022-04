¿Cómo quitar y prevenir el exceso de humedad y condensación en la casa?

La condensación en casa es el cambio térmico del agua de vapor a estado líquido debido al enfriamiento. Suele almacenarse en las puertas y ventanas sin rotura de puente térmico o en paredes mal aisladas. Para evitar la condensación y el exceso de humedad, debes ventilar los ambientes, aplicar pintura transpirable, usar deshumidificadores, entre otros excelentes trucos caseros que te compartimos a continuación.

Esta conversión natural del agua de un estado a otro almacenado en tu casa se produce con mayor frecuencia durante el invierno y fines del otoño, por lo que el exceso de humedad puede afectar a la salud de tus familiares y atraer a los hongos en tus paredes y ventanas. En un artículo anterior te explicamos cómo quitar el moho de las paredes y cortinas de tu hogar.

1. Utiliza materiales aislantes

La condensación se da principalmente en las ventanas sin rotura de puente térmico y en paredes aisladas. Por ello, debes usar materiales aislantes de calidad para evitarla. Recuerda que el vidrio de tus ventanas no actúa como aislante, por lo que lógicamente esta parte de tu casa es fuente inmediata de la condensación en tu vivienda.

Entonces, para evitar esta transformación térmica de humedad en tu hogar debes instalar ventanas con doble acristalamiento o doble vidriado hermético, que mejorarán visiblemente la aislación térmica y reducirán este problema.

El correcto uso de materiales aislantes te ayudará a prevenir la condensación dentro de tu hogar. Foto: captura/ Nortseco

2. Ventila la casa en el día

La ventilación por las mañanas es una muy buena opción para evitar la condensación. Ayuda a mantener a raya la condensación, la aparición del exceso de humedad y malos olores. No obstante, en invierno, la ventilación se reduce debido a las bajas temperaturas y por el deseo de “guardar el calor producido por la calefacción”.

Pero si tu vivienda padece constantemente de estos problemas, como almacenar mucha humedad, ventilar es una labor diaria que debes hacer sí o sí para combatir esta incómoda situación. Hazlo muy temprano, de 10 a 15 minutos.

Aplica este truco también después de cocinar, planchar o tomar una ducha. Sin duda, la ventilación reducirá los problemas de condensación notablemente y será beneficioso para tu salud.

Ventila tu casa todas las mañanas de 10 a 15 minutos diarios para prevenir y combatir la condensación y el exceso de humedad. Foto: captura/ Humydry

3. Usa deshumidificadores

Usar deshumidificadores también ayudarán a eliminar el exceso de humedad de una vivienda. Son aparatos de gran utilidad en las casas que condensan mucha humedad.

No obstante, si tu casa no tiende a almacenar mucha humedad, puedes considerar utilizar humidificadores para mantener cierta cantidad de humedad en los ambientes cerrados, por lo que pueden ser muy útiles en espacios que donde no haya una correcta ventilación.

Tener deshumidificadores ayudarán a evitar la condensación dañina en tu vivienda. Foto: captura/ Vivienda saludable

4. Aplica pinturas transpirables

Asegúrate de que las pinturas sean transpirables y pásalas en las paredes de tu baño y cocina, en vez de las impermeables. Te ayudarán a aislar la humedad que sale a través de tus paredes, dejarán salir el vapor fuera de la habitación y así evitarán la condensación en tu casa.

Considera aplicar este tipo de pintura bajo las ventanas que no tienen rotura de puente térmico. Son una muy buena opción en época del otoño y el frío invierno.

Es recomendable aplicar pintua transmidable o antihumedad en las paredes de tu domicilio para prevenir la condensación. Foto: captura/ Hogar Seco

Trucos complementarios para evitar la condensación

Existe otros trucos que pueden ayudarte a quitar el exceso de humedad y condensación en los interiores de tu casa. En un inicio parecerán simples consejos, pero verás que usarlos hará que reduzca el vapor que se forma al interior de tu vivienda. Te los compartimos:

Toma duchas más cortas: gran parte de la condensación que se forma a la hora del baño puede evitarse con duchas más cortas y con agua más templada.

Tapa los recipientes de cocina: ahorrarás tiempo y energía y ayudarás que no se multipliquen los problemas de humedad.

Cierra las puertas y abrir las ventanas: el vapor formado en el baño y cocina surge cuando abrimos las puertas, por eso es importante cerrarlas y abrir sus respectivas ventanas para ventilar los ambientes.

Evita secar la ropa dentro de casa: si la ropa está mojada dentro de un espacio cerrado es posible que aumenten los niveles de humedad al interior de tu hogar. Considera abrir una puerta o ventana para quitar la condensación.

Usa cajas antihumedad: ponlas en las habitaciones que la padecen. Gracias a sus sales granuladas reducen hasta el 50% de la humedad ambiental y pueden evitar la formación de malos olores.

Aplica plaste anticondensación: si verificaste que el problema es grave, es recomendable que apliques en toda la pared un plaste anticondensación. Servirá como aislante térmico, por lo que evitará que el frío del exterior ingrese dentro del ambiente caldeado y produzca condensación.