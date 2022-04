Trucos caseros para abrir una lata sin un abrelatas en segundos

¿Quieres abrir una lata sin un abrelatas? Hazlo muy rápido con un cuchillo, cuchara, tijeras, navaja o alicate, si es que la anilla falla o se rompe. Por ello, aplica los siguientes trucos caseros para abrir una lata en menos de un minuto.

Recuerda tener cuidado al utilizar estas herramientas de ferretería, ya que son muy filudas. No querrás estar lastimado durante el almuerzo familia o el picnic con los amigos, pues podrías perderte de la fiesta. Estos trucos de cocina también te ayudan a abrir cualquier bote de conservas de aluminio.

1. Abre una lata con una cuchara

La cuchara puede ayudarte a abrir una lata sin un abrelatas. Ten cuidado con la tapa de la lata y los bordes internos que podrían cortarte. Hazlo así:

Coge el utensilio con fuerza y apoya la punta en el borde interno de la lata. Tu dedo pulgar debe apoyarse en el dorso del mango de la cuchara. Raspa el aluminio de la lata de la zona donde deberías introducir el abrelatas con el filo de la cuchara. Mientras lo haces, presiona levemente y notarás cómo el material de la lata va cediendo lentamente. Continúa hasta que se abra la lata y puedas colocar la punta de la cuchara dentro. Tras haber introducido la cuchara, muévela hacia adelante y hacia atrás como si fuera una palanca. Finalmente, procura abrir la lata lo suficiente para poder vaciar su contenido sin dificultad. Y listo.

Usar una cuchara para abrir una lata sin abrelatas. Foto: captura/ Tu Hogar

2. Usa un cuchillo

Mientras más filo tenga el cuchillo, será más efectivo para abrir una lata. Solo ten cuidado al utilizarlo.

Agarra la lata y apóyala sobre una superficie plana y estable, como la mesa o mesada. Introduce la punta del cuchillo en la hendidura de la lata. Coge con fuerza el mango del cuchillo mientras lo golpeas con la otra mano con firmeza. Repite esta acción hasta que el cuchillo entre en la lata y esta se rompa. Tras haber hecho el primer agujero, repite el procedimiento hasta hacer más orificios que luego te permitirán abrir por completo.

Usa un cuchillo para abrir una lata sin abrelatas. Foto: captura/ El Español

3. Emplea una navaja

Un tercer truco casero para abrir una lata sin un abrelatas se aplica con una navaja.

Coloca la navaja en el borde de la lata que está previsto para su abertura. Recuerda que en esa área la lata es más delgada. Levanta la tapa con precaución y retírala. Listo. Tu lata ya está abierta.

La navaja también es una buena opción para destapar una lata sin abrelatas. Foto: captura/ wikiHow

4. Utiliza alicate

Una opción salvadora es el alicate, aunque no es la más común para abrir latas.

Colocar la lata en una superficie plana y firme. Cógela con una mano y con la otra pon el alicate en el borde de la lata. Introduce la punta del alicate y tuércela imitando el movimiento que harías con un abrelatas común. Tras lograr dar la vuelta completa a la lata, verás que ya estará abierta.

Los alicates son poco común, pero también son una opción para abrir latas sin abrelatas. Foto: captura/ Sulit.PH

5. Abre con tijeras

Al usar una tijera, asegúrate de que esté hecha de material resistente y de que su punta sea gruesa y bien afilada, esto con la finalidad de que la tijera no se doble al momento de ser introducida en la lata.

Clava tu tijera en el mismo sitio de siempre hasta hacer una perforación. Finalmente, recorta la lata con la tijera. Hazlo con cuidado.

La punta de la tijera debe ser resistenta y gruesa para abrir una lata sin abrelatas. Foto: captura/ Mejor con Salud

Recomendaciones de seguridad para abrir una lata sin abrelatas

Los trucos que te brindamos deberían ser aplicados como último recurso y cuando hayas agotado todas las posibilidades de conseguir un abrelatas.

Recuerda que si no pudiste abrir la lata y no se puede verter o sacar su contenido, lo más recomendable es no consumirlo, debido a las alteraciones químicas de conservación y contaminación que puede padecer el producto.

Estos métodos para abrir una lata sin abrelatas deben ser ejecutado por adultos y no por niños. Este artículo busca ayudarte con esta compleja situación. Esperamos haberlo logrado.