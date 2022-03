Simulacro. Luego de saberse los clasificados directos a Qatar 2022 y los seleccionados que disputarán un partido más por el repechaje, varios medios de comunicación jugaron a imaginar los posibles grupos del mundial. De ganarle a Emiratos Árabes o Australia, Perú estará en el bombo 4 junto a Túnez, Camerún, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana, Nueva Zelanda y algunas otras naciones con encuentros pendientes.

Vía Twitter, el estadístico español Mister Chip fue uno de los que realizaron una simulación. La oncena que dirige desde hace siete años Ricardo Gareca jugaría, según estas estimaciones, en el grupo D junto a Inglaterra (cuarto en Rusia 2018), Países Bajos (primero de grupo en Europa) y Marruecos.

Los panelistas que acompañaron la transmisión por Twitch dijeron que el Perú, de salir allí, no pasaría de ronda. En cambio, Mister Chip apostó por el seleccionado nacional. “Creo sinceramente que segundo es Perú, a mí me gusta mucho cómo juega al fútbol”, agregó.

“Holanda me parece que a este Mundial va de paseo, nadie me dice nada de Holanda. Depay, Frenkie De Jong y Virgil van Dijk no me dicen absolutamente nada”, añadió el español.

PUEDES VER: Los jugadores que perdieron un lugar y dejaron de ser considerados en la selección peruana

¿Cuál será el formato para el sorteo del Mundial Qatar 2022?