¿Qué dijo James Rodríguez tras quedar eliminado con Colombia del Mundial?

La última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022 trajo alegrías para unos y tristezas para otros. El cupo para el repechaje fue tomado por Perú y, de esta manera, Chile junto con Colombia quedaron eliminados. Ante ello, James Rodríguez lamentó lo sucedido y expresó su sentir mediante sus redes sociales.

“Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista, fue el asistir a dos mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre ser parte del Mundial”, dijo en la parte inicial de su publicación.

Colombia ganó ante Venezuela en condición de visitante, pero no le alcanzó para sumar más puntos que el equipo de Ricardo Gareca, por lo que el ‘10′ del conjunto cafetero se mostró devastado.

“Me siento triste y no solo por mí, también por mis compañeros que merecen brillar y sé que tienen cómo. No sé que venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que sí sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar”, agregó.

Lo acontecido golpeó fuertemente al hincha colombiano y a los medios de prensa. El caso de un diario local es un ejemplo, ya que le dedicaron una portada al combinado de Reinaldo Rueda con una temática fúnebre. Sin embargo, la esperanza de aquí para adelante es una salida que James ve a mediano plazo.

“Deseo que Colombia vaya a todos los mundiales, que vengan los títulos en las distintas competencias y categorías. Debemos planificar, unir fuerzas y trabajar mucho desde lo administrativo y lo deportivo para volver a mostrar al mundo la potencia y talento de nuestra tierra”, finalizó el futbolista.