COVID-19: ¿cómo descargar el carnet de vacunación que acredite tus tres dosis?

A partir del 1 de abril será obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años presentar el carnet de vacunación que acredite que la persona tiene tres dosis de la vacuna contra la COVID-19 a fin de ingresar a espacios cerrados públicos y centros comerciales. Esta medida fue oficializada por el Gobierno mediante el Decreto Supremo N.º 030-2022-PCM.

De igual forma, se podrá presentar el carnet tanto de forma física como de manera virtual. Te contamos paso a paso cómo poder descargar el certificado de forma virtual para poder tener a la mano este importante documento.

¿Cómo descargar el carnet de vacunación en mi celular desde el navegador?

Para poder descargar tu certificado de vacunación digital (CVD) desde el navegador puedes seguir los siguientes pasos:

Escribe en tu buscador el siguiente enlace: https://carnetvacunacion.minsa.gob.pe/

Coloca los datos de tu DNI (número, fecha de nacimiento y emisión).

Acepta haber leído la política de privacidad.

Dale clic a ver código QR.

Selecciona cualquiera de las dos opciones que aparecerán: ver certificado (con esta opción aparecerá en la pantalla para que lo imprimas o guardes como archivo) o escanea el código QR (te permite guardarlo como archivo e imprimirlo).

¿Cómo descargar el carnet de vacunación desde la app del Minsa?

El Ministerio de Salud (Minsa) ha habilitado una aplicación que permite descargar el carnet de vacunación de forma gratuita. Para ello, debes primero descargar a tu celular (tanto para Android como para iPhone) la aplicación de nombre Carné de Vacunación.

Descarga la app Carnet de vacunación en tu teléfono móvil por Play Store o App Store

Completa los datos solicitados (fecha de nacimiento, DNI, entre otros)

Revisa el detalle de tu vacuna y da clic en ver código QR

Entra a la opción ver certificado

Obtén el carnet de vacunación COVID-19 de forma virtual

Recuerda conservar tu código QR para que puedas validar tu carnet.

Trabajadores presenciales tendrán 15 días para presentar tercera dosis obligatoria

De igual forma, los trabajadores del sector público y privado que deban acudir de manera presencial a su establecimiento laboral contarán con 15 días de plazo desde el 1 de abril para poder aplicarse la tercera dosis de la COVID-19.

“Durante un plazo máximo de 15 días calendario, contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto supremo, pueden seguir realizando actividad laboral presencial los prestadores de servicios de la actividad privada y los trabajadores del sector público que no cuenten con la tercera dosis”, indica el decreto supremo.

Aquellos ciudadanos que no cuenten con la tercera dosis porque aún no les corresponda deberán realizar trabajo remoto. No obstante, si se requiere su presencialidad, sí podrían recibir sanciones por parte de su empleador. “Se entenderá producido el supuesto de suspensión del contrato de trabajo sin goce de haberes”, señala el documento.

¿Para qué lugares será obligatorio contar con tres dosis?