Will Smith y Chris Rock: ¿cómo se conocieron y cuándo actuaron juntos?

La ceremonia de premiación de los Oscar se hizo viral por la bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock, a raíz de la “broma” que realizó el comediante sobre la enfermedad cutánea de la esposa del actor, Jada Pinkett-Smith.

En el momento, en que Rock, conocido por su humor negro y rudo, alegó que Jada podría ser la protagonista de “G.I. Jane 2″(película la protagonizada por Demi Moore en la que aparece con la cabeza rapada), Smith se expresó su molestia a Rock y fue hacia el escenario, propinándole una cachetada al comediante y gritando “mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca”.

¿Cómo se conocieron y en que producciones actuaron juntos?

Will Smith y Chris Rock se conocen desde hace más de 27 años, ya que ambos coincidieron en el rodaje de la serie “El príncipe de Bell-Air”. Su segundo trabajo juntos fue en 1997, cuando ambos participaron en el cortometraje “Torrance Rises”.

Desde ese momento, su relación se fue estrechando y llegaron a ser amigos hasta que algo que pasó con Jada Pinkett hace muchos años hiciera que empezaran los problemas entre ellos.

¿Cómo surgió la enemistad de Will Smith y Chris Rock?

Esta controversia surge años anteriores. En un principio, se había visto a la familia Smith junto a Chris en público, por lo que se mostró que poseían una amistad. Incluso, en el 2005, los tres fueron fotografiados juntos en los Kids Choice Awards de Nickelodeon y también, en varias oportunidades, se les vio compartiendo en partidos de la NBA.

Will Smith, Jada Pinkett Smith y Chris Rock involucrados en una polémica tras los Premios Oscar 2022. FOTO: Instagram.

Según las malas lenguas, esta tensión surgió tras un rumor por un detrás posible affaire entre Jada Pinkett y Chris. Los dos trabajaron juntos en las tres películas de “Madagascar”, donde Pinkett Smith doblaba a Gloria, la hipopótama, y Rock a la cebra Marty.

Si bien no existe ninguna prueba al respecto, el matrimonio abierto entre Will y Jada Smith y el posterior divorcio de Chris Rock y su mujer en 2014, después de que este admitiera que había sido infiel en el matrimonio, hicieron correr los rumores.

Ciertos o no, a Will Smith no le hizo gracia escucharlos y no toleró las bromas sobre su relación. Esta enemistad se revivió en el 2016, cuando Rock, abriendo la ceremonia, se refirió a que Jada no fue invitada a la gala y comentó sobre la no nominación del actor en los premios.

“Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando las bragas de Rihanna ¡No fui invitado! … No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. ¡Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West!”, dijo. Esos comentarios no pasaron a mayores en esa ocasión.