Vacancia contra Pedro Castillo: ¿por qué hubo alboroto en el Pleno y se suspendió la sesión?

Este lunes 28 de marzo, la sesión en que se veía la moción de vacancia contra Pedro Castillo fue suspendida debido a un altercado entre congresistas. Ello ocurrió mientras el abogado del mandatario, José Félix Palomino, ejercía la defensa del jefe de Estado.

La congresista Vivian Olivos Martínez (Fuerza Popular) exhibió un cartel desde su curul a favor de la vacancia del mandatario, lo que generó reclamos de Perú Libre y parlamentarios afines al Gobierno, como Guillermo Bermejo. Los gritos en el hemiciclo hicieron imposible que el letrado continúe con su argumentación a favor del mandatario.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, solicitó a Olivos que retire su letrero, pero la legisladora naranja no accedió. Luego de leer el Reglamento del Congreso acerca de la disciplina parlamentaria, Alva reiteró a Olivos que aún no había iniciado el debate, por lo que no tenía el uso de la palabra.

Entonces, la presidenta del Legislativo suspendió la sesión y convocó a Junta de Portavoces. De inmediato, un grupo de congresistas oficialistas se acercó a los escaños de Fuerza Popular, donde continuaron discutiendo. “Para eso querían que venga el presidente: para armar su circo y ser una vergüenza mundial”, criticó Guillermo Bermejo en Twitter.

Al inicio de la sesión, el jefe de Estado pidió de manera indirecta votar en contra de la vacancia. “Señores congresistas, les pido voten por la democracia, por el Perú y en contra de la inestabilidad ”, indicó el mandatario.

“Estoy aquí y con toda autoridad les digo que la lucha que libro ahora, no es por apego al poder, que es temporal, por un periodo constitucional de cinco años, por mandato popular. Mi lucha es para servir al país, para superar la crisis institucional”, añadió Castillo Terrones en otro momento de su discurso.