Oscar 2022: ¿por qué Will Smith golpeó en vivo a Chris Rock?

Nadie lo vio venir. El intérprete Will Smith perdió los papeles durante la noche de los Premios Oscar 2022 y atacó a Chris Rock en medio de la gala en vivo, lo que dejó a todos los presentes conmocionados.

El incidente comenzó cuando Rock apareció en el escenario de los premios de la Academia para presentar uno de los galardones. El comediante comenzó haciendo algunas bromas sobre Penélope Cruz y Javier Bardem y sobre como este último estaba “rezando para que Will Smith ganara (el Oscar a mejor actor), porque uno no puede llevarse el premio si tu esposa va a perder”.

Todo parecía ir bien hasta que dirigió su atención al matrimonio Smith, e hizo un comentario de muy mal gusto sobre Jada Pinkett Smith y como él “esperaba verla en GI Jane 2″ . Esta película se volvió muy famosa debido a que Demi Moore se rapó por completo la cabeza para poder interpretar a la protagonista. El desafortunado comentario de Rock fue en clara referencia a la calvicie de Jada. El asunto está en que ella sufre una pérdida de cabello debido a la alopecia que padece, enfermedad de la que ha hablado abiertamente en diferentes entrevistas.

Mientras la audiencia abucheaba a Chris Rock por su falta de tacto, Will Smith se paró de su asiento y subió al escenario para abofetear al presentador, y dejó a los asistentes de la ceremonia completamente pasmados. Pese a ello, algunos miembros del público pensaban que se trataba de una broma, hasta que el protagonista de “El príncipe del rap” empezó a gritar desde su asiento.

“¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu m*** boca!”, visiblemente enfadado y fuera de sí. Muchos de los presentes parecían atónitos por el altercado, sin saber como reaccionar, en especial Lupita Nyong’o, que estaba sentada al costado de Smith.

Famosos intentaron calmar a Will Smith

Diddy fue la siguiente persona en aparecer sobre el escenario, para presentar un homenaje por el 50 aniversario de “El padrino”. El rapero no pudo evitar referirse a la situación y dijo: “Will y Chris, vamos a resolver eso como familia. En este momento estamos avanzando con amor”.

Sin embargo, esto no quedó ahí. La publicista de Will Smith, Meredith O. Sullivan, se acercó a él en la pausa comercial para tener una conversación. Denzel Washington y Tyler Perry también se aproximaron al actor para intentar calmarlo. Cuando finalmente consiguió llevarse la estatuilla dorada, el protagonista de “El método Williams” se disculpó con la Academia y los demás nominados, con lágrimas en los ojos y visiblemente avergonzado. “A veces el amor nos lleva a hacer cosas locas”, dijo Smith.

Las peleas entre Will Smith y Chris Rock

Las polémicas entre Chris Rock y Will Smith vienen desde antes, concretamente desde los Oscar de 2016. En dicha ocasión, Rock era el presentador de la gala e hizo algunas bromas sobre Jada y su boicot a los Oscar en nombre de Will. El actor fue uno de los principales valedores del hashtag #Oscarsowhite, una protesta por la falta de diversidad en los premios que cambió la historia de las ceremonias.

“Jada dice que no viene. ¿Está en alguna serie de televisión? ¿Va a boicotear los Oscar? Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando las bragas de Rihanna. No estaba invitada. Esa no es una invitación que yo rechazaría, pero lo entiendo, no estoy odiando”, ironizó el comediante.

Y la cosa no se quedó ahí, sino que Chris Rock siguió refiriéndose al presunto enojo de Smith por no haber sido nominado a la gala del 2016. “Su esposo Will no fue nominado por ‘Concussion’. Lo entiendo. Uno se molesta. No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tienes razón (...) ¡Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por ‘Wild wild west!’”, dijo el cómico, en referencia a la película que Smith hizo en los años 90 y que fue mal recibida por la crítica, pero aportó mucho dinero en su salario.