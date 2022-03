¿Qué es el método de andamiaje, la técnica que utilizaron 128 jóvenes para ingresar a la UNI?

El último examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) tuvo a un total de 128 jóvenes, entre mujeres y hombres, que lograron ingresar a esa casa de estudios. Además de dicho logro, estos nuevos ‘cachimbos’ tienen algo en común: tuvieron al profesor e investigador de Metodologías en Ciencias y Matemáticas Aníbal Malger como su mentor bajo el método de andamiaje.

En esa lista de alumnos que obtuvieron una vacante para estudiar en la UNI se encuentra la joven ayacuchana Asucena Sihuay (19), quien ocupó el primer lugar del examen de admisión presencial, convirtiéndose en la segunda mujer en obtener dicho mérito en cómputo general.

“El ingreso de Asucena es un ejemplo para muchas mujeres. No es un trabajo accidental, es continuo, puesto que llevamos alrededor de 25 años formando estudiantes para la UNI”, sostuvo Malger en diálogo con La República.

Aníbal Malger junto con Asucena Sihuay, quien logró el primer puesto en el último examen de admisión de la UNI. Foto: Eureka

Método de andamiaje: ¿qué es y en qué consiste?

De acuerdo con el docente, el ‘secreto’ para que un estudiante pueda dominar matemáticas es la utilización del método de andamiaje, inspirado en el psicólogo ruso Lev Vygotsky, técnica que no ha tenido mucha difusión.

“Es una técnica que está en la teoría educativa, pero que no se ha difundido mucho. Hay muchas formas, pero no de aplicación, por lo que funciona más en el preuniversitario que en el escolar. A veces, no es mucha la necesidad en la escuela, porque se centran más en lo formativo, pero en la preuniversitaria sí es más competitiva”, sentenció.

Asimismo, el docente reveló cuáles son los secretos para utilizar correctamente el método de andamiaje. “El secreto es ir paso a paso, un estudiante debe apoyarse con su compañero para practicar sobre la base de la cual ya trabajó. Vygotsky decía que para llegar de una zona real a una zona de desarrollo próximo, necesito ayuda y crear un andamiaje. Y eso es lo que hemos notado, vamos de menos a más, explicando y resolviendo”, puntualizó.

En esa línea, Malger mencionó que luego de aplicar esta técnica, el estudiante tomará más seguridad en su inteligencia y en cómo se resolverá el ejercicio, además que tendrá más posibilidades de hacerlo exitosamente. No obstante, para llegar a ello se requiere dedicación. “Muy pocos profesores tienen la paciencia para hacerlo. El trabajo de nosotros es externo, hay que construir. Vemos qué podría venirles en los exámenes y vamos creando los ejercicios desde un punto A hasta el B”, aclaró.

Sensación de dificultad en los exámenes para Ingeniería

Por su parte, el docente matemático agregó que algunos estudiantes perciben un camino difícil en las carreras de Ingeniería por diversas razones, una de ellas se enfoca en los exámenes de ingreso. Sin embargo, Malger agregó que con una preparación de un año y medio o dos, ya deberían ingresar a la UNI.