Teleticket activó varios puntos de venta presencial de entradas para que el público pueda conseguir un lugar en el concierto de Guns N’ Roses, que se ofrecerá en Lima el próximo 8 de octubre en el estadio de San Marcos, debido a la alta demanda, ya que se ha agotado el 80% de su stock.

Guns N’ Roses por fin en Lima. Foto: composición/LR/captura/Instagram

Axl Rose, Slash y Duff McKagan se presentarán en nuestro país como parte de su “South American Tour 2022″, una gira que es la continuación de “Not in this lifetime Tour”, recordada por reunir a los músicos tras varios años de estar alejados.

Los fans podrán disfrutar de sus más exitosos álbumes de estudio como “Appetite for destruction”, “GN´R Lies”, “Use your illuision I y II” y “Chinese democracy”, que traen himnos como “Welcome to the jungle”, “Sweet child O’ mine”, “November rain”, “You could be mine”, “Paradise city”, “Civil war”, “Patience”, “Don´t cry”, “It’s so easy”, etc.

¿Dónde venden las entradas de forma presencial?

Metro de Plaza Norte (Independencia)

Wong del Centro Comercial Bajada Balta (Miraflores)

Wong de San Borja (Calle Ucello)

Wong de Plaza San Miguel (San Miguel)

Wong de Chacarilla (Santiago de Surco).

Precio de las entradas

VIP: S/ 585

Campo: S/ 257

Platinium: S/ 1638

Occidente A: S/ 527

Occidente B: S/ 410

Oriente A: S/ 527

Oriente B: S/ 410

Norte: S/ 211.

Banda invitada

Molotov será la banda que abrirá el show. Con casi 30 años de carrera, la banda mexicana es considerada una de las más importantes y trascendentales del rock en Latinoamérica.