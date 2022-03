Premios Oscar 2022: cuándo son, dónde verlos, horarios y todo sobre la ceremonia

Este domingo 27 de marzo se transmite la 94a entrega de los Premios Oscar 2022. La gala contará con grandes estrellas quienes presentarán las canciones nominadas durante la ceremonia. A continuación te contamos los horarios, canales y más detalles para que puedas disfrutar de la ceremonia.

La RAE detalla ciertas precisiones para escribir de forma correcta el nombre de los premios de la Academia. Foto: AFP

¿Cuándo ver la entrega de los Premios Oscar 2022?

El esperado evento del cine se llevará a cabo el día de mañana, domingo 27 de marzo de 2022 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

¿Dónde ver la entrega de los Premios Oscar 2022?

La entrega de los Premios Oscar 2022 se transmitirán en Estados Unidos por medio de la cadena de televisión ABC. Mientras que para el público de Perú y en otros países de Latinoamérica, el evento se podrá ver en TNT.

Horario de los Premios Oscar 2022

Estados Unidos : 8.00 p. m. (hora del este) - 5.00 p. m. (hora del Pacífico)

México : 6.00 p. m.

Colombia : 7.00 p. m.

Ecuador : 7.00 p. m.

Perú : 7.00 p. m.

Chile : 9.00 p. m.

Argentina : 9.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (lunes 28 de marzo).

Oscars 2022: ¿Quién actuará en la gala?

Durante los premios Oscar varios artistas interpretarán sus canciones nominadas: Beyoncé (‘Be Alive’ de ‘El método Williams’), Billie Eilish y Finneas O’Connell (‘No time to die’ de ‘Sin tiempo para morir’), Reba McEntire (‘Somehow you do’ de ‘4 días’) y Sebastián Yatra (‘Dos oruguitas’ de ‘Encanto′). Se interpretarán cuatro de las cinco canciones nominadas en la categoría de Mejor Canción Original, mientras que el también nominado Van Morrison, autor de ‘Down to Joy’ de ‘Belfast’, fue invitado pero no asistirá a la ceremonia debido a la apretada agenda de su gira. Como resultado, la canción no se interpretará en la ceremonia, aunque aún tiene posibilidades de llevarse la estatuilla.