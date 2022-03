WhatsApp: ¿qué es y para qué sirve la opción ‘Reportar’?

WhatsApp es un aplicativo que te da muchas ventajas si presentas inconvenientes vinculados con algún contacto o algún usuario no identificado que intente interactuar contigo. No solo tienes la opción de bloquear, sino también puedes apelar a la alternativa de reportar. ¿Sabes qué puede pasar si presionas ese botón de la app?

En la plataforma mencionada, que se ha vuelto una necesidad primaria estos últimos años, tienes la libertad para administrar tu lista de contactos como con quién quieres o no conversar, a quién quieres silenciar para que no interrumpa tu jornada, etc. Estas son, sin embargo, opciones reversibles. En el caso de la alternativa ‘reportar’ deberás evaluar si es oportuna usarla o no porque la sanción ya no puede restituirse. Conoce para qué sirve.

¿Cómo reportar a un contacto de WhatsApp?

Primero debes ingresar al chat del contacto que vas a reportar.

Luego, debes presionar en los 3 puntos ubicados en el ángulo superior derecho.

Presionas en la opción ‘Más’ y después en ‘Reportar’, que será parte de otro grupo de alternativas desplegadas.

Finalmente, te saldrá una casilla donde te explica qué pasará, y si estás seguro, debes presionar nuevamente ‘reportar’.

¿Qué significa ‘Reportar’ y para qué sirve?